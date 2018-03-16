Побережье озера Байкал стало эпицентром землетрясения. Оно произошло в 12.28 по местному времени недалеко от поселка Большое Голоустное в Иркутской области. В Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН зафиксировали силу толчков в 6 баллов, а магнитуду - в 3,5.

Побережье озера Байкал стало эпицентром землетрясения. Оно произошло в 12.28 по местному времени недалеко от поселка Большое Голоустное в Иркутской области. В Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН зафиксировали силу толчков в 6 баллов, а магнитуду - в 3,5.Подземные толчки почувствовали даже жители Иркутска и соседней Бурятии, - пишет. В социальных сетях жители квартир последних этажей высоток сообщали о том, что ощутили резкое сотрясение. В домах иркутян звенела посуда и двигалась мебель.По данным сейсмологов, в Иркутске - интенсивность толчков составила до четырех баллов. Такие же показатели фиксировались на территории Бурятии на противоположном берегу Байкала в поселках Посольское, Мысовая, Клюевка и городе Бабушкин.В ГУ МЧС по Иркутской области информируют, что жертв и разрушений нет.Напомним, подземные толчки - явление не новое для Байкальского региона. Последнее подобное событие было в феврале нынешнего года. Тогда в Бурятии и Иркутской области с небольшим перерывом произошло сразу три землетрясения.