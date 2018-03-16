Накануне, 15 марта, состоялось прощание с легендарным артистом Олегом Табаковым. В последний путь актера проводили многочисленные поклонники, друзья и родственники, однако общественность теряется в догадках, присутствовали ли на траурной церемонии первая жена и старшая дочь Табакова.

Накануне, 15 марта, состоялось прощание с легендарным артистом Олегом Табаковым. В последний путь актера проводили многочисленные поклонники, друзья и родственники, однако общественность теряется в догадках, присутствовали ли на траурной церемонии первая жена и старшая дочь Табакова.15 марта в Московском художественном театре простились с его руководителем Олегом Табаковым. Чтобы отдать последнюю дань уважения легендарному артисту, коллеги, друзья и поклонники терпеливо отстояли в многочасовой очереди. Ольга Остроумова и Валентин Гафт, Федор Бондарчук, Вениамин Смехов, Рената Литвинова, Игорь Золотовицкий, Дарья Мороз, Игорь Верник, Алексей Кравченко, Иван Ургант, Анастасия Заворотнюк, Андрей Мягков и многие другие артисты пришли проститься с артистом. Всего с Олегом Табаковым попрощались несколько тысяч человек.Однако многие поклонники артиста терялись в догадках, пришли ли на траурную церемонию первая жена актера Людмила Крылова и их дочь Александра. Информация у СМИ расходится. Как утверждает , обе женщины на прощание с мэтром не пришли. А вот сообщает прямо противоположное. По данным "первой кнопки", все четверо детей присутствовали на траурном мероприятии. Однако наверняка утверждать, проводила ли дочь Александра в последний путь артиста или нет, нельзя.Очевидно одно: прямо перед гробом сидели старший сын Олега Табакова Антон, его брат Павел и сестра Мария, а также убитая горем вдова Марина Зудина. На прощании она произнесла проникновенную речь. "Олег, милый, я очень тебя любила и была счастливой женщиной. В последнее время я тебе говорила много слов, но я хочу их сказать с этой сцены, которой ты служил. Я хочу сказать спасибо за те годы невероятного счастья и легкости, детей и любовь. Спасибо за учеников, которые теперь меня поддерживают, за друзей, которые рядом со мной", – еле сдерживая слезы, говорила вдова.Напомним, роман Олега Табакова с Мариной Зудиной начался, когда актер еще был женат. Отношения артиста с молодой ученицей длились несколько лет. В итоге он оставил жену с двумя детьми и женился на Марине. Старшей дочери Олега Павловича на тот момент было 29 лет. По слухам, она не общалась с отцом несколько лет.