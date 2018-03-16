Между соседями по комнате возник конфликт на почве неприязненных отношений, в результате которого один из них взял со стола предмет, похожий на нож, и нанес ранение своему оппоненту...

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами ОУР УВД по СВАО и оперативниками ОМВД России района Свиблово задержали подозреваемого в убийстве.В службу «102» поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в одной из комнат общежития, расположенного на Сельскохозяйственной улице.Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было обнаружено тело мужчины с колото-резаным ранением груди.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался приезжий, являвшийся соседом убитого по комнате. Как установлено, между ними возник конфликт на почве неприязненных отношений, в результате которого один из них взял со стола предмет, похожий на нож, и нанес ранение своему оппоненту, который от полученной травмы скончался на месте. Также полицейские выяснили, что злоумышленник с потерпевшим работали в одной из столичных организаций и являлись коллегами.По данному факту ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29