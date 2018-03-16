На Старом Арбате стартовали Дни Навруза - это один из древнейших праздников в истории человечества, его корни уходят еще в доисламскую эпоху. Это одновременно и Новый год, и праздник Весны, который символизирует обновление природы и человеческой души.

На Старом Арбате стартовали Дни Навруза — это один из древнейших праздников в истории человечества, его корни уходят еще в доисламскую эпоху. Это одновременно и Новый год, и праздник Весны, который символизирует обновление природы и человеческой души.Такую тюбетейку на Памире в Таджикистане надевают только жениху перед свадьбой или в честь начала празднования Навруза на Старом Арбате. Примерить национальные костюмы или приобрести ковры ручной работы из Ирана — глаза разбегаются как на настоящем восточном базаре. Здесь и сувениры, и предметы быта, и сладости. Ляйсан привезла в Москву из Ташкента уникальную одежду икат, которая производится по древнейшей технологии вручную.- Нитка к нитке надевается на станок, и само интересное, что каждую нить красят в ручную только натуральными красителями.Навруз — это праздник Нового года и прихода Весны у иранских и тюркских народов. Отмечают его уже более 4 тысяч лет. И он считается старейшим праздником в мире."В 2010 году Организация Объединенных Наций придала ему статус международного праздника, ОБСЕ признала его нематериальным культурным наследием человечества", — рассказывает Аслишо Акимбеков, представитель таджикской диаспоры "Нур".В России Навруз чаще сравнивают с Масленицей, и не только из-за того, что празднуется весной. На стол в этот день принято ставить особые блюда. Например, сумаляк — своего рода икра из пророщенных сортов пшеницы. Кстати, сама пшеница в этот день тоже на столе."Как никак, если подумать, новый год когда начинается? Когда все новое: растения новые, деревья, земля начинает цвести", — объясняет Эминджон Абдурахимов, председатель молодежного общества "Студенты Таджикистана".В открытии дней Навруза примут участие послы Ирана, Алжира, Египта, Киргизии и других стран.