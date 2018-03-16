Девушка периодически навещала пожилую родственницу. В один из визитов злоумышленница незаметно взяла банковскую карту пенсионерки и похитила со счета 470 тысяч рублей...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское по подозрению в краже денежных средств с карты пенсионерки задержали девушку.В территориальный отдел полиции от 76-летней пенсионерки, проживающей на улице Молостовых, поступило заявление о краже банковской карты. По словам потерпевшей, с ее счета похищены денежные средства в размере 470 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские на улице Молостовых задержали подозреваемую - 23-летнюю родственницу потерпевшей. Установлено, что девушка периодически навещала пожилую женщину. В один из визитов, когда хозяйка отвлеклась, злоумышленница незаметно взяла карту и в отделении банка на 2-й Владимирской улице похитила со счета денежные средства.Следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73