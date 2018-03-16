Россия вышлет британских дипломатов из страны в ответ на объявление Великобританией о высылке 23 российских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Россия вышлет британских дипломатов из страны в ответ на объявление Великобританией о высылке 23 российских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Конечно, будем (высылать)", — ответил он на соответствующий вопрос. Количество дипломатов, которые будут высланы, Лавров не уточнил, сообщает ТАСС.Значительная часть из 23 российских дипломатов покинут Британию на следующей неделе, сообщил в эфире "России 24" посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. Большинство из них были задействованы в избирательной комиссии, но их заменили в "оперативном порядке", и высылка дипломатов не отобразится на ходе выборов, уточнил он.Яковенко также рассказал, что Москва будет оказывать на Лондон "мощнейшее давление" по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. "Я уверен, что мы их с этой колеи уже не выпустим", — подчеркнул он.4 марта в английском Солсбери Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер Британии Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства и объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении Москвы.