Злоумышленник по пожарной лестнице проникал на балконы нижних этажей домов, а затем похищал из квартир технику и ювелирные изделия. Общий материальный ущерб составил 500 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Кунцево задержали подозреваемого в квартирных кражах.В ОМВД России по району Кунцево г. Москвы поступило заявление о краже из квартиры от 30-летнего москвича. Потерпевший сообщил о том, что, вернувшись вечером домой, он обнаружил пропажу ювелирных изделий и нескольких флаконов духов, принадлежащих его супруге.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался ранее судимый 33-летний приезжий из ближнего зарубежья. Как выяснилось, мужчина, используя пожарную лестницу, проник на балкон одной из квартир в доме на Молдавской улице, при помощи инструментов открыл балконную дверь и таким образом оказался в помещении.Установлено, что задержанный причастен к совершению аналогичных противоправных деяний в районе Проспект Вернадского. Злоумышленник действовал по той же схеме: по пожарной лестнице проникал на балконы нижних этажей домов, а затем похищал из квартиры технику и ювелирные изделия. Общий материальный ущерб от его действий составил около 500 тысяч рублей. Следствие предполагает, что мужчина причастен к серии квартирных краж.Следственными отделами ОМВД России по району Кунцево г. Москвы и ОМВД России по району Проспект Вернадского возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93