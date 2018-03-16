На Украине 15 марта ньюсмейкером вновь стала нардеп Надежда Савченко. После допроса в СБУ Герой Украины пришла в Верховную раду, однако вскоре депутата вывели из сессионного зала. Как сообщали украинские СМИ со ссылкой на депутатов, это было сделано из-за угроз с ее стороны.

На Украине 15 марта ньюсмейкером вновь стала нардеп Надежда Савченко. После допроса в СБУ Герой Украины пришла в Верховную раду, однако вскоре ее вывели из сессионного зала.Как сообщали украинские СМИ со ссылкой на депутатов, это было сделано из-за угроз с ее стороны. Однако не уточнялось, что именно это были за угрозы.Позже "Украинская правда" сообщила, что Савченко принесла в сессионный зал Рады три гранаты и пистолет, поэтому ее и вывели оттуда.Поскольку охранники не имели права проверять депутата, то выводить Надежду Савченко пришлось коллегам – представителям фракций Блока Петра Порошенко и "Народного фронта".Сама депутат подтвердила журналистам, что пришла в Раду с оружием, которое она имеет право носить как офицер. По ее словам, это наградной пистолет, который ей лично вручил спикер парламента Андрей Парубий после ее возвращения (из тюрьмы в России)."Сегодня впервые увидела страх в их глазах", — цитирует слова Савченко украинское издание "Зеркало недели". Однако нардеп не стала отвечать на вопрос, действительно ли у нее в сумке были и гранаты.Ранее 15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в Раду представления на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест, обвинив Савченко в том, что она лично готовила теракт в украинском парламенте.Он заявил, что нардеп планировала обрушить купол парламента из миномета, а потом добить оставшихся депутатов из автоматов.Сама депутат в это время направлялась на допрос в СБУ, но до и после него дала короткие брифинги. Сначала Савченко заявила о том, что к расстрелу людей на Майдане причастны нынешние киевские власти, а затем и вовсе назвала вооруженный переворот на Украине" ожидаемым и, наверное, очень правильным событием".Тем временем, издание Страна.ua исследовало украинские соцсети и выяснило, что "пол-Украины мечтает о кровавой бане под павшим куполом".Вечером на одном из украинских телеканалов ожидается выступление Надежды Савченко. Вероятно, она прокомментирует ситуацию, сложившуюся в последние дни вокруг ее персоны.