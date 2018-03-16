Они в ответе за канализацию и врезку газовых сетей. Их задача – вовремя устранить протечку водопровода и найти прорыв электрокабеля. Сегодня во Владимире чествовали работников жилищно-коммунального хозяйства. С профессиональным праздником их поздравили первые лица региона. Также в рамках мероприятия открылась выставка «Городская среда и качество жизни». О последних инновациях в ЖХК расскажет Татьяна Данилова.
16.03.2018
Они в ответе за канализацию и врезку газовых сетей. Их задача – вовремя устранить протечку водопровода и найти прорыв электрокабеля. Сегодня во Владимире чествовали работников жилищно-коммунального хозяйства. С профессиональным праздником их поздравили первые лица региона. Также в рамках мероприятия открылась выставка Городская среда и качество жизни. О последних инновациях в ЖХК расскажет Татьяна Данилова.