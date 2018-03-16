Японцы планируют избавится от пробок с помощью летающих
автомобилей. Правительство готово выделить деньги для поддержки компаний занимающихся
проектированием инновационных машин.
Японцы планируют избавится от пробок с помощью летающих
автомобилей. Правительство готово выделить деньги для поддержки компаний занимающихся
проектированием инновационных машин.
Власти Страны восходящего солнца уверены, что это поможет разрешить
проблему пробок на дорогах и оптимизировать грузовые потоки. Как сообщает со ссылкой на телеканал NHK, средства будет выделять министерство
экономики, торговли и промышленности Японии, которое разработает необходимое
законодательство.
Также при ведомстве создадут экспертный совет, который будет
координировать работу выбраных организаций и контролировать распределение
денежных средств. Среди компаний, которые займутся разработкой летающих авто, —
Toyota Motor и Cartivator.
Тем временем в Новой Зеландии прошли испытания беспилотных
летающих автомобилей, сообщает . Машины, оборудованные
12 винтами, работают на электрической тяге и являются экологически чистым видом
транспорта. Они способны развивать скорость до 150–180 километров в час и
подниматься на высоту от 150 до 900 метров. В салоне летающего чуда могут
поместиться два человека. Без подзарядки машина может пролететь 100 километров.
Пока летательные аппараты планируется продавать частным компаниям, а не физическим
лицам.