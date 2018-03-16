Японцы планируют избавится от пробок с помощью летающих автомобилей. Правительство готово выделить деньги для поддержки компаний занимающихся проектированием инновационных машин.

Японцы планируют избавится от пробок с помощью летающихавтомобилей. Правительство готово выделить деньги для поддержки компаний занимающихсяпроектированием инновационных машин.Власти Страны восходящего солнца уверены, что это поможет разрешитьпроблему пробок на дорогах и оптимизировать грузовые потоки. Как сообщает со ссылкой на телеканал NHK, средства будет выделять министерствоэкономики, торговли и промышленности Японии, которое разработает необходимоезаконодательство.Также при ведомстве создадут экспертный совет, который будеткоординировать работу выбраных организаций и контролировать распределениеденежных средств. Среди компаний, которые займутся разработкой летающих авто, —Toyota Motor и Cartivator.Тем временем в Новой Зеландии прошли испытания беспилотныхлетающих автомобилей, сообщает . Машины, оборудованные12 винтами, работают на электрической тяге и являются экологически чистым видомтранспорта. Они способны развивать скорость до 150–180 километров в час иподниматься на высоту от 150 до 900 метров. В салоне летающего чуда могутпоместиться два человека. Без подзарядки машина может пролететь 100 километров.Пока летательные аппараты планируется продавать частным компаниям, а не физическимлицам.