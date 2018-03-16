Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции за 2017 год выявили 70 тысяч правонарушений. 26 тысяч нечистых на руку чиновников и коммерсантов были привлечены к уголовной ответственности.

Сотрудники Главного управления экономической безопасностии противодействия коррупции за 2017 год выявили 70 тысяч правонарушений.26 тысяч нечистых на руку чиновников и коммерсантов были привлечены к уголовнойответственности.Общая сумма ущерба от коррупционных и экономических преступленийсоставила 177 миллиардов рублей. Из них 77 миллиардов пока вернуть не удалось,сообщает со ссылкой на руководителя ГУЭБиПКМВД России Андрея Курносенко. Также чиновник отметил, что управление уделяет пристальное внимание борьбе с хищениями бюджетов, выделенных на гособоронзаказ,федеральные целевые программы и приоритетные национальные проекты.Особый интерес сотрудники ведомства уделили республикамСеверо-Кавказского федерального округа. И не напрасно: в топливно‐энергетическом комплексе республик нашли нарушения,ущерб от которых составил несколько миллиардов рублей. На решение проблемы у работниковглавка ушло около двух лет. В результате на сегодняшний день возбуждено порядкаполутора тысяч уголовных дел о соответствующих злоупотреблениях."Выявлены масштабные и системные злоупотребленияпри тарифообразовании на энергоресурсы, хищения нефтепродуктов, реализациинекачественного топлива, массовое уклонение от уплаты налогов на рынке ТЭКа", —цитирует Андрея Курносенко .Высокопоставленный сотрудник МВД отметил, что простые жители Дагестанауже давно говорили о махинациях в распределении энергоресурсов в регионе. Из-занезаконных операций на рынке ТЭК, количество которых оказалось большеофициальных, в комплексе не появлялись дополнительные рабочие места. Такжечиновник добавил, что в его ведомстве уделяют особое внимание декриминализациисферы ТЭК на территории Дагестана и других республик региона.