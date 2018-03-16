Сотрудники Главного управления экономической безопасности
и противодействия коррупции за 2017 год выявили 70 тысяч правонарушений.
26 тысяч нечистых на руку чиновников и коммерсантов были привлечены к уголовной
ответственности.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности
и противодействия коррупции за 2017 год выявили 70 тысяч правонарушений.
26 тысяч нечистых на руку чиновников и коммерсантов были привлечены к уголовной
ответственности.
Общая сумма ущерба от коррупционных и экономических преступлений
составила 177 миллиардов рублей. Из них 77 миллиардов пока вернуть не удалось,
сообщает со ссылкой на руководителя ГУЭБиПК
МВД России Андрея Курносенко. Также чиновник отметил, что управление уделяет пристальное внимание борьбе с хищениями бюджетов, выделенных на гособоронзаказ,
федеральные целевые программы и приоритетные национальные проекты.
Особый интерес сотрудники ведомства уделили республикам
Северо-Кавказского федерального округа. И не напрасно: в топливно‐энергетическом комплексе республик нашли нарушения,
ущерб от которых составил несколько миллиардов рублей. На решение проблемы у работников
главка ушло около двух лет. В результате на сегодняшний день возбуждено порядка
полутора тысяч уголовных дел о соответствующих злоупотреблениях.
"Выявлены масштабные и системные злоупотребления
при тарифообразовании на энергоресурсы, хищения нефтепродуктов, реализации
некачественного топлива, массовое уклонение от уплаты налогов на рынке ТЭКа", —
цитирует Андрея Курносенко .
Высокопоставленный сотрудник МВД отметил, что простые жители Дагестана
уже давно говорили о махинациях в распределении энергоресурсов в регионе. Из-за
незаконных операций на рынке ТЭК, количество которых оказалось больше
официальных, в комплексе не появлялись дополнительные рабочие места. Также
чиновник добавил, что в его ведомстве уделяют особое внимание декриминализации
сферы ТЭК на территории Дагестана и других республик региона.