Президент Международного союза биатлонистов(IBU) норвежец Андерс Бессеберг не будет выставлять кандидатуру на выборах главы организации, запланированных на вторую половину 2018 года.

Президент Международного союза биатлонистов(IBU) норвежец Андерс Бессеберг не будет выставлять кандидатуру на выборах главы организации, запланированных на вторую половину 2018 года.Андерс Бессеберг возглавляет IBU с момента учреждения организации — 1993 года. В 2014 году он был переизбран на очередной четырехлетний срок. Ожидалось, что Бессеберг снова попытается сохранить пост президента, но согласно сообщению газеты "Спорт-Экспресс", 72-летний норвежец решил не участвовать в выборах. Окончание 25-летнего правления Бессеберга может привести к большим переменам в мировом биатлоне.Пока неизвестно, кто будет бороться за пост президента, который станет вакантным. Первым вице-президентом IBU является представитель нашей страны Виктор Майгуров.