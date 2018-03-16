Женская софтбольная команда из Одинцовского района Московской области готовится завоевывать новые спортивные вершины. В ближайших планах девушек – выступление на двух крупных международных турнирах – Кубке обладателей кубков и Чемпионате Европы. Не исключено, что нынешние участницы команды в 2020 году будут представлять Россию на Олимпиаде в Токио.

Женская софтбольная команда из Одинцовского района Московской области готовится завоевывать новые спортивные вершины. В ближайших планах девушек – выступление на двух крупных международных турнирах – Кубке обладателей кубков и Чемпионате Европы. Не исключено, что нынешние участницы команды в 2020 году будут представлять Россию на Олимпиаде в Токио.Софтбольная команда "Калита" из Одинцовского районаПодмосковья готовится к выступлениям на двух крупных международных турнирах –Кубке обладателей кубков в Голландии и первенстве Европы, которое пройдет вИталии. Такое право клуб завоевал, став победителем чемпионата России.В сезоне 2017-2018 "Калита" заняла первое место национальном первенстве, а также в Кубке Московской областной федерации софтбола (среди девочек до 13 лет и среди девушек до 22 лет). Кроме того, спортсменки завоевали золото в региональном чемпионате (среди девочек до 13 лет), взяли серебро в Кубке России (среди женщин) и на международном турнире в Праге (среди девушек до 16 лет).Европейские соревнования пройдут в августе в Роттердаме иКоллечио. На состязания отправятся 30 спортсменок и тренерскийштаб, рассказали представители спонсора команды, компании "ТЭКА-Сервис". "Мы уверены, что девушки из софтбольной команды"Калита" попадут в сборную России и достойно выступят на Олимпиаде вТокио, – сказала гендиректор предприятия Ксения Федосеева. – Сейчас у нихпоявляется шанс достойно показать себя на крупном международном соревновании,еще раз обратить на себя внимание тренеров сборной".Софтбол является женской разновидностью бейсбола. В каждом матчев этом виде спорта участвуют две команды, состоящие из девяти человек. Соперникипо очереди играют в нападении и защите. Цель – обойти соперника оп очкам. Розыгрышкаждого из них зависит от целого ряда факторов: умения спортсменок бросать мяч,отбивать его битой и скорости бега.Международный олимпийский комитет включил софтбол впрограмму Олимпийских игр 2020 года в Токио. Решение было единогласно принято входе сессии организации, которая предваряла старт Игр в Рио-де-Жанейро.