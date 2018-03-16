Юный Владимир Путин не давал списывать домашние задание. О
школьных годах будущего президента России рассказала его одноклассница.
Юный Владимир Путин не давал списывать домашние задание. О
школьных годах будущего президента России рассказала его одноклассница.
В ленинградской школе номер 281, расположенной
в Советском переулке, будущего президента называли Володей или "Путей".
Владимир Путин был серьезным молодым человеком. Он всегда делал домашние
задания – но вот списывать не давал.
"Я это до сих пор помню, хотя
прошло 50 лет. Я попросила у него списать домашнее задание,
но он сказал "нет". Он был решительным
уже тогда. Я сказала: "Не отказывай, у меня столько
дел дома". Но он не изменил решения", —
рассказала одноклассница президента Светлана Потапчук (в девичестве Сосина) в
интервью шведскому таблоиду Expressen.
Потапчук и Путин учились в специализированной школе. 9-й и 10-й классы учебного
заведения под номером 281 были с уклоном в химию. Владимир Путин
уже тогда хотел стать разведчиком – это желание возникло у него в седьмом
классе, после просмотра фильма "Щит и меч". И ему знающие люди
подсказали, что "хорошо бы знать языки и разбираться
в химии". Светлана подчеркнула: Путин всегда твердо знал, чего
он хочет от жизни.
Dni.Ru писали
о том, что президент России раскрыл секретный позывной, который ему присвоили
во время работы в разведке. Оперативный псевдоним Владимир Путин получил во
время учебы в бывшем Краснознаменном институте имени Андропова в 80-х годах.
Российский лидер отметил, что позывной придумывали не сами учащиеся – его
присваивало руководство курса.
О том, что он Платов, не знали даже товарищи по курсу
легальной разведки, а нелегальной обучали в индивидуальном порядке, вспомнил президент.
Решение о работе в органах безопасности было принято еще в школьные годы.
"В старших классах школы решил, что хочу работать в
органах безопасности и желательно – на службе в разведке", – рассказал
Путин. Он добавил, что это было интересно и романтично.