Юный Владимир Путин не давал списывать домашние задание. О школьных годах будущего президента России рассказала его одноклассница.

Юный Владимир Путин не давал списывать домашние задание. Ошкольных годах будущего президента России рассказала его одноклассница.В ленинградской школе номер 281, расположеннойв Советском переулке, будущего президента называли Володей или "Путей".Владимир Путин был серьезным молодым человеком. Он всегда делал домашниезадания – но вот списывать не давал."Я это до сих пор помню, хотяпрошло 50 лет. Я попросила у него списать домашнее задание,но он сказал "нет". Он был решительнымуже тогда. Я сказала: "Не отказывай, у меня столькодел дома". Но он не изменил решения", —рассказала одноклассница президента Светлана Потапчук (в девичестве Сосина) винтервью шведскому таблоиду Expressen.Потапчук и Путин учились в специализированной школе. 9-й и 10-й классы учебногозаведения под номером 281 были с уклоном в химию. Владимир Путинуже тогда хотел стать разведчиком – это желание возникло у него в седьмомклассе, после просмотра фильма "Щит и меч". И ему знающие людиподсказали, что "хорошо бы знать языки и разбиратьсяв химии". Светлана подчеркнула: Путин всегда твердо знал, чегоон хочет от жизни.Dni.Ru писалио том, что президент России раскрыл секретный позывной, который ему присвоиливо время работы в разведке. Оперативный псевдоним Владимир Путин получил вовремя учебы в бывшем Краснознаменном институте имени Андропова в 80-х годах.Российский лидер отметил, что позывной придумывали не сами учащиеся – егоприсваивало руководство курса.О том, что он Платов, не знали даже товарищи по курсулегальной разведки, а нелегальной обучали в индивидуальном порядке, вспомнил президент.Решение о работе в органах безопасности было принято еще в школьные годы."В старших классах школы решил, что хочу работать ворганах безопасности и желательно – на службе в разведке", – рассказалПутин. Он добавил, что это было интересно и романтично.