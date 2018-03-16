Среди отечественных знаменитостей стало модным рожать детей в преклонном возрасте. Однако Олег Газманов в свои 66 лет не намерен снова становиться отцом.

Среди отечественных знаменитостей стало модным рожать детей в преклонном возрасте. Однако Олег Газманов в свои 66 лет не намерен снова становиться отцом.Говорят, вслед за Аллой Пугачевой и Эммануилом Виторганом, чьи дети появились на свет, когда те давно стали пенсионерами, о малышах задумались многие отечественные знаменитости, находящиеся в преклонном возрасте. Например, Александр Маршал смотрит на эту идею с оптимизмом."Поскольку дети – цветы жизни, не вижу ничего плохого в том, если их будет как можно больше. У нас рождаемость повысится, нам необходимо улучшить демографическую ситуацию. Страна-то большая, а народа мало. Надо исправлять!" – высказал свое мнение популярный исполнитель.А вот его коллега, отец троих детей (Филиппа он усыновил), Олег Газманов придерживается противоположной точки зрения. "Рожайте, пока молодые: делайте, строгайте больше детей. Все же ребенку нужен молодой и энергичный папа, чтобы мог среагировать на подвижность своего чада. А в возрасте уже трудно угнаться за его активностью!" – цитирует 66-летнего певца .Бывшая супруга артиста Прохора Шаляпина риелтор Лариса Копенкина заняла нейтральную позицию. "Это личное дело каждого – рожать или не рожать, – отметила она. – Люди в каждом конкретном случае сами решают, нужны им дети или нет. Чем наш возраст хорош? Мы можем принимать не спонтанные решения, как в молодости, а взвешенные. Я уже отвыкла от пеленок, у меня ведь пока даже внуков нет. Сын никак не хочет делать меня бабушкой. А вот когда появятся внуки, тогда уже и подумаю, чтобы стать мамой".