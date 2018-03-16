Сейчас среди отечественных знаменитостей стало модным рожать детей в преклонном возрасте. Однако Олег Газманов в свои 66 лет не намерен становиться отцом в третий раз.

Сейчас среди отечественных знаменитостей стало модным рожать детей в преклонном возрасте. Однако Олег Газманов в свои 66 лет не намерен становиться отцом в третий раз.Говорят, вслед за Аллой Пугачевой и Эммануилом Виторганом, чьи дети появились на свет, когда те давно уже стали пенсионерами, о малышах задумались многие отечественные знаменитости, находящиеся в преклонном возрасте. Так, на идею снова становиться родителями в то время, когда следует вовсю нянчить внуков, певец Александр Маршал смотрит с оптимизмом."Поскольку дети – это цветы жизни, то не вижу ничего плохого в том, если их будет как можно больше. У нас рождаемость повысится, нам необходимо улучшить демографическую ситуацию. Страна-то большая, а народа мало. Надо исправлять!" – высказал свое мнение популярный исполнитель.А вот его коллега, отец двоих детей, 66-летний Олег Газманов придерживается противоположной точки зрения. "Рожайте, пока молодые: делайте, строгайте больше детей. Все же ребенку нужен молодой и энергичный папа, чтобы мог среагировать на подвижность своего чада. А в возрасте уже трудно угнаться за его активностью!" – цитирует Олега Газманова .Бывшая супруга певца Прохора Шаляпина риэлтор Лариса Копенкина высказала нейтральную позицию относительно родителей-пенсионеров. Она сказала: "Это личное дело каждого – рожать или не рожать! – говорит Лариса. – Люди в каждом конкретном случае сами решают, нужны им дети или нет. Чем наш возраст хорош? Мы можем принимать не спонтанные решения, как в молодости, а взвешенные. Я уже сама отвыкла от пеленок, у меня ведь пока даже внуков нет. Сын никак не хочет делать меня бабушкой. А вот когда появятся внуки, тогда уже и подумаю, чтобы стать мамой".