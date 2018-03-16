Активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области открыли в трех муниципальных образованиях региона фотовыставки под таким названием.

Активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области открыли в трех муниципальных образованиях региона фотовыставки «ОНФ в моем регионе». Во Владимире экспозиция развернулась в Городском дворце культуры, в Гусь-Хрустальном – в Доме культуры молодежи, в Александрове – в Доме культуры «Юбилейный». На выставках средствами фотографии в формате «было/стало» общественники рассказали о том, чего удалось добиться за четыре года работы.Во Владимире на открытие выставки пришли члены регионального штаба и активисты ОНФ, студенты владимирских вузов и колледжей, жители города, журналисты.«Сейчас в повестке регионального отделения ОНФ находится много проектов, связанных с самыми насущными сферами жизни людей. Конечно, не о всех проектах и акциях Народного фронта можно рассказать на фотографиях, но основные из них нашли свое отражение», –сказал, открывая выставку, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Кравченко.Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Игорь Шубников привел примеры, когда усилия общественников помогли жителям города.«Например, аварийное жилье на улице Элеваторной, 20. Когда мы приехали туда, просто ужаснулись. Стоит двухэтажный дом на «курьих ножках» практически без фундамента, от рядом пролегающей железной дороги стены вибрируют и, кажется, вот-вот упадут на голову жителям. Наша настойчивая работа с представителями администрации Ленинского района, мэрии, депутатами привела к тому, что вмешалась прокуратура, и людей переселили в нормальное жилье. Еще пример – обустройство пешеходного перехода у школы №22. Здесь этого удалось добиться только тогда, когда к решению вопроса подключилось региональное отделение ОНФ. В результате дорога в школу для детей стала безопасной»,отметил Шубников.О результатах усилий активистов ОНФ и жителей в экологической работе на презентации фотовыставки рассказала координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» во Владимирской области Александра Авдонина.«Главный результат реализации проекта даже не в количестве ликвидированных стихийных свалок, а в том, что жители тоже подключились к этой работе и поняли, как можно повлиять на экологическую ситуацию в своем муниципалитете и добиться от властей наведения экологического порядка»,подчеркнула Авдонина.«130 общих собраний жителей помогли организовать общественники и добиться учета мнения граждан при выборе проектов благоустройства дворов и общественных пространств»,рассказал координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды во Владимирской области Антон Кириллов.«Региональное отделение ОНФ ведет работу по многим проектам. Это и дороги, и ЖКХ, и помощь инвалидам, и контроль за работой медицинских учреждений. Вместе с активистами ОНФ в общественную работу вовлечена огромная масса людей, жителей нашей Владимирской области. Пожалуй, это главное наше достижение», –заключил Кравченко.«Интересное мероприятие, на наглядных примерах можно было посмотреть, как преображается наша область. Остались крайне положительные эмоции от выставки», –поделилась впечатлениями студентка Владимирского госуниверситета Ольга Шлякова.