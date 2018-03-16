Пенсионерка купила несколько банок меда, и незнакомки предложили привезти ей другие продукты питания. Согласившись, пожилая женщина отдала им 32 тысячи рублей, после чего злоумышленницы скрылись с деньгами...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 39-летнюю и 50-летнюю жительниц Подмосковья по подозрению в мошенничестве в отношении пожилой москвички.В службу «102» поступило сообщение от 78-летней местной жительницы. Пенсионерка рассказала, что к ней домой пришли две неизвестные женщины с предложением купить мед. После того как пенсионерка купила несколько банок, незнакомки предложили привезти ей другие продукты питания. Согласившись, пожилая женщина отдала им 32 тысячи рублей, и они ушли. Обещанные продукты женщины так и не принесли.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Одна из задержанных ранее судима за кражу.По данному факту Следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.В отношении одной из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другой решается вопрос об избрании меры пресечения.Сотрудники УВД по ТиНАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону:8 (495) 850-13-20 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38