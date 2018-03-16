Кандидат в президенты России Ксения Собчак ответила депутату
Госдумы Наталье Поклонской на ее требование снять телеведущую с выборов главы
государства, которые состоятся в ближайшее воскресенье. Светская львица очень
удивилась словам бывшего прокурора Крыма.
Кандидат в президенты России Ксения Собчак ответила депутату
Госдумы Наталье Поклонской на ее требование снять телеведущую с выборов главы
государства, которые состоятся в ближайшее воскресенье. Светская львица очень
удивилась словам бывшего прокурора Крыма.
"Я не очень понимаю, как она проработала прокурором,
если не знает, что в эти сроки и за "неуважение" снять никого в
принципе нельзя", – написала Собчак на своей странице в Twitter
(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.Ред.). Также телеведущая посоветовала
депутату "завязывать с политикой" и изучать законы.
Напомним, ранее Поклонская потребовала от Центральной
избирательной комиссии (ЦИК) снять Собчак с выборов главы государства. По
словам бывшего крымского прокурора, светская львица нарушила закон и посягнула
на территориальную целостность России своими заявлениями о статусе полуострова.
Телеведущая ранее неоднократно заявляла, что считает Крым украинским и не
признает его воссоединение с Россией.
В то же время Поклонская призналась, что на реакцию
Центризбиркома она не рассчитывает. Главное, заявила она, что крымчане и
севастопольцы смогли выразить свою позицию. "Мы – Россия, и если кому-то
это не нравится, это его трудности", – сказала депутат.
Бывший крымский прокурор уверена, что претендующий на высший пост человек не может заявлять, что какая-то часть страны
принадлежит другому государству.
В ЦИК между тем заявили, что Собчак не может быть снята с
выборов. По словам главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой,
после 9 марта отстранять кандидатов от участия в избирательной гонке нельзя.
Очередные, седьмые по счету президентские выборы состоятся в
России 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения Крыма с
Россией. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который
баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей
Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин
(КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская
инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов
(Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").