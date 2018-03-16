Кандидат в президенты России Ксения Собчак ответила депутату Госдумы Наталье Поклонской на ее требование снять телеведущую с выборов главы государства, которые состоятся в ближайшее воскресенье. Светская львица очень удивилась словам бывшего прокурора Крыма.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак ответила депутатуГосдумы Наталье Поклонской на ее требование снять телеведущую с выборов главыгосударства, которые состоятся в ближайшее воскресенье. Светская львица оченьудивилась словам бывшего прокурора Крыма."Я не очень понимаю, как она проработала прокурором,если не знает, что в эти сроки и за "неуважение" снять никого впринципе нельзя", – написала Собчак на своей странице в Twitter(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.Ред.). Также телеведущая посоветоваладепутату "завязывать с политикой" и изучать законы.Напомним, ранее Поклонская потребовала от Центральнойизбирательной комиссии (ЦИК) снять Собчак с выборов главы государства. Пословам бывшего крымского прокурора, светская львица нарушила закон и посягнулана территориальную целостность России своими заявлениями о статусе полуострова.Телеведущая ранее неоднократно заявляла, что считает Крым украинским и непризнает его воссоединение с Россией.В то же время Поклонская призналась, что на реакциюЦентризбиркома она не рассчитывает. Главное, заявила она, что крымчане исевастопольцы смогли выразить свою позицию. "Мы – Россия, и если кому-тоэто не нравится, это его трудности", – сказала депутат.Бывший крымский прокурор уверена, что претендующий на высший пост человек не может заявлять, что какая-то часть страныпринадлежит другому государству.В ЦИК между тем заявили, что Собчак не может быть снята свыборов. По словам главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой,после 9 марта отстранять кандидатов от участия в избирательной гонке нельзя.Очередные, седьмые по счету президентские выборы состоятся вРоссии 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения Крыма сРоссией. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, которыйбаллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это СергейБабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин(КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданскаяинициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов(Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").