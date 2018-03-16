Юлия Скрипаль могла сама привезти опасный яд из Москвы. Как пишет британская The Telegraph, отравляющее вещество спрятали в ее чемодане перед вылетом в Лондон. Ну а в городе Солсбери, где произошел инцидент, обсуждают, кто именно мог отравить бывшего сотрудника ГРУ и его дочь.

Юлия Скрипаль могла сама привезти опасный яд из Москвы. Как пишет британская The Telegraph, отравляющее вещество спрятали в ее чемодане перед вылетом в Лондон. Ну а в городе Солсбери, где произошел инцидент, обсуждают, кто именно мог отравить бывшего сотрудника ГРУ и его дочь.Здесь, в окружной больнице Солсбери и находится бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба — в реанимационном отделении в критическом, но стабильном состоянии. И сегодня от мастерства врачей зависят не только жизни людей, но и международная обстановка. Выздоровевшие Сергей и Юлия, возможно, смогут прояснить, что же произошло."Особо ценный агент MI6", — так экс-полковника называют британские СМИ. Однако какой-то особенной охраны ни вокруг госпиталя, ни внутри, около отделения интенсивной терапии — нет. Сам Солсбери никак не вернется к нормальной жизни — оцеплены ресторан и паб, куда заходили Сергей и Юлия, и сам парк, где их и нашли на скамейке."Это невероятно просто для этого города. Трудно поверить в то, что это произошло именно здесь. Но все СМИ обвиняют Россию. Да, и я не могу ничего сказать другого вам. Но я государственный служащий, понимаете", — говорит местная жительница.На все вопросы, которые возникают к обвинениям госпожи Мэй, ответ одинаково гибкий — "весьма вероятно". А такой логике реальные доказательства — не нужны. Общественное мнение формируется и без них."А ведь вопросов к так называемому расследованию задать можно немало. Например, про Лабораторию "Портон-Даун", которая по невероятному совпадению находится в 13 километрах от Солсбери.Оборонная лаборатория науки и техники — один из самых охраняемых объектов Соединенного королевства. Даже останавливаться здесь запрещено без соответствующего разрешения. Начиная с первой мировой и до самого окончания Холодной войны центр специализировался на разработке нервно-паралитических газов.За столетнюю историю "Портон-Даун" неоднократно обвинялся в проведении экспериментов на животных и даже на людях. Сегодня среди функций этого центра официально значится "работа по утилизации старых образцов химического оружия", среди которых вполне мог быть и тот самый "Новичок".К тому же, все обвинения Терезы Мэй, которая накануне сама посещала Солсбери, опираются именно на выводы лаборатории "Портон-Даун"."Я приехала сегодня, чтобы сказать спасибо нашим аварийным службам, нашей полиции и службам здравоохранения, и всем в "Портон-Даун", — заявила Мэй.Впрочем, российскому зрителю это название знакомо. В 2004 году здесь же делали экспертизу отравления украинского президента Ющенко и, конечно, подтвердили так называемый "российский след". За прошедшие 14 лет ничего так и не было доказано.