Ответные меры на действия Лондона будут выверенными и отвечающими интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что меры не заставят себя долго ждать.

Ответные меры на действия Лондона будут выверенными и отвечающими интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что меры не заставят себя долго ждать, передает ТАСС.На вопрос, могут ли ответные меры последовать до выборов, Песков ответил, что "их можно ожидать в любой момент".Песков также заявил, что России заинтересована в добрых отношениях со всеми странами, готовыми отвечать взаимностью. Так он прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, что РФ должна сама определить, является она другом или сторонником США.