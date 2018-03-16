Член Европейского вещательного союза и руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров в эфире программы 60 минут заявил, что Британия потерпела дипломатическое поражение.

Член Европейского вещательного союза и руководитель дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров в эфире программы "60 минут" заявил, что Британия потерпела дипломатическое поражение.Дело Скрипаля, сказал он, носит много граней: политическую, химическую, следовательскую, эмоциональную и дипломатическую. И в том, что касается дипломатии, Британия уже потерпела первое поражение.Англия пошла по тому пути, который предложила Россия: образцы ОВ (отравляющие вещества) передаются ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия). В дело вступают научные эксперты: химики и специалисты.Дело выводится из эмоционально-любительской среды в область экспертов. То, что мы не поддаемся истерике, и то, что по нашей инициативе закрытое заседание Совбеза ООН по этой проблеме сделали открытым – и есть дипломатическая победа России.