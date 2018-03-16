Почти 70 российских летчиков могут лишиться лицензии или будут направлены на переподготовку по результатам проверки, проведенной после авиакатастрофы Ан-148 Саратовских авиалиний. В числе тех, у кого в документах нашли нарушения – второй пилот рухнувшего в Подмосковье 11 февраля лайнера Сергей Гамбарян.

Почти 70российских летчиков могут лишиться лицензии или будут направленына переподготовку по результатам проверки, проведенной послеавиакатастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний". В числе тех, у когов документах нашли нарушения – второй пилот рухнувшего в Подмосковье 11февраля лайнера Сергей Гамбарян.Выяснилось, что сертификаты летчикам были выданы с нарушениями ипризнаны недействительными. Знакомый с ситуациейисточник пояснил, что эти документы являются лицензией для допуска кполетам на коммерческих авиарейсах и выдаются лицам с соответствующим дипломомпосле прохождения переподготовки."Оказалось, в частности, что у второго пилота разбившегосяАн-148 дата выдачи сертификата раньше на день даты получения дипломаЮжно-Уральского госуниверситета в Челябинске, который является основанием длядопуска на курсы переподготовки Росавиации", – передает "Интерфакс". Таким образом, Гамбарян не имел права управлятьсамолетом. Вместе с тем, один из пилотов гражданской авиации рассказал,что документ выдается на основании свидетельства о подготовке, а не диплома обокончании учебного заведения. Сейчас авиационные службы решают дальнейшуюсудьбу обладателей сертификатов.Как писали Dni.Ru, второй пилот разбившегося Ан-148 проходил переподготовку из бортпроводника в летчики. Курсы Гамбарян окончил в крупнейшей частной авиашколе России – Челябинском летном училище гражданской авиации.Однако у заведения не было лицензии от Росавиации и прокуратура требовала признать деятельность учебного заведения незаконной. Суд ходатайство надзорного органа удовлетворил.Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний",летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля этого года в Раменском районеПодмосковья. Погибли все находившиеся на борту – 65пассажиров и шесть членов экипажа. На месте катастрофы обнаружили около пятитысяч обломков лайнера.Межгосударственный авиационный комитет назвал фактором, которыйпривел к крушению Ан-148, неверные данные о скорости полета на приборах, вызванныеобледенением датчиков. Ранее в Сети появилась расшифровка разговора пилотов Ан-148.Судя по ней, катастрофа произошла из-за ошибки летчиков. В последние секундыперед крушением лайнера они не понимали, что происходит, и нервно реагировалина складывавшуюся ситуацию, сопровождая речь бранными словами. Тем не менеерасследование причин случившегося продолжается.