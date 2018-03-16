Почти 70
российских летчиков могут лишиться лицензии или будут направлены
на переподготовку по результатам проверки, проведенной после
авиакатастрофы Ан-148 Саратовских авиалиний. В числе тех, у кого
в документах нашли нарушения – второй пилот рухнувшего в Подмосковье 11
февраля лайнера Сергей Гамбарян.
Почти 70
российских летчиков могут лишиться лицензии или будут направлены
на переподготовку по результатам проверки, проведенной после
авиакатастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний". В числе тех, у кого
в документах нашли нарушения – второй пилот рухнувшего в Подмосковье 11
февраля лайнера Сергей Гамбарян.
Выяснилось, что сертификаты летчикам были выданы с нарушениями и
признаны недействительными. Знакомый с ситуацией
источник пояснил, что эти документы являются лицензией для допуска к
полетам на коммерческих авиарейсах и выдаются лицам с соответствующим дипломом
после прохождения переподготовки.
"Оказалось, в частности, что у второго пилота разбившегося
Ан-148 дата выдачи сертификата раньше на день даты получения диплома
Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске, который является основанием для
допуска на курсы переподготовки Росавиации", – передает "Интерфакс". Таким образом, Гамбарян не имел права управлять
самолетом. Вместе с тем, один из пилотов гражданской авиации рассказал,
что документ выдается на основании свидетельства о подготовке, а не диплома об
окончании учебного заведения. Сейчас авиационные службы решают дальнейшую
судьбу обладателей сертификатов.
Как писали Dni.Ru, второй пилот разбившегося Ан-148 проходил переподготовку из бортпроводника в летчики. Курсы Гамбарян окончил в крупнейшей частной авиашколе России – Челябинском летном училище гражданской авиации.Однако у заведения не было лицензии от Росавиации и прокуратура требовала признать деятельность учебного заведения незаконной. Суд ходатайство надзорного органа удовлетворил.
Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний",
летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля этого года в Раменском районе
Подмосковья. Погибли все находившиеся на борту – 65
пассажиров и шесть членов экипажа. На месте катастрофы обнаружили около пяти
тысяч обломков лайнера.
Межгосударственный авиационный комитет назвал фактором, который
привел к крушению Ан-148, неверные данные о скорости полета на приборах, вызванные
обледенением датчиков. Ранее в Сети появилась расшифровка разговора пилотов Ан-148.
Судя по ней, катастрофа произошла из-за ошибки летчиков. В последние секунды
перед крушением лайнера они не понимали, что происходит, и нервно реагировали
на складывавшуюся ситуацию, сопровождая речь бранными словами. Тем не менее
расследование причин случившегося продолжается.