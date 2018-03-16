Проблемы с техникой в российской гражданской авиации приобретают массовый характер. Эксперты называют причиной аварий стремление авиакомпаний к экономии.

Проблемы с техникой в российской гражданской авиацииприобретают массовый характер. Эксперты называют причиной аварий стремлениеавиакомпаний к экономии.Последние данные по ситуации с безопасностью полетов вРоссии опубликовал Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Цифрынеутешительные – только в январе 2018 года зафиксировано 45 аварийныхинцидентов. При том, что за весь предыдущий год было 248 подобных происшествий.Главные причины аварий – отказ техники. У самолетов и вертолетов не выпускалось шасси,ломались приборы, возникали проблемы с герметизацией салона. По мнениюэкспертов, речь идет о системных проблемах в обеспечении безопасности полетовавиации в России из-за тотальной экономии авиакомпаний.Тревожит специалистов и то, что стало больше инцидентов,происходящих по схожим сценариям. Некоторые из них не попадали в прессу,информация сохранилась лишь в служебных отчетах. Так, 31 января, за десять днейдо трагедии с Ан-148 в Подмосковье, из Домодедово вылетал Boeing 737-800авиакомпании Azur Air. На борту лайнера, направлявшегося в Дубай, были десяткитуристов. Сразу после взлета командир и второй пилот заметили разницу показанийскорости – каждый на своем приборе. Экипаж прекратил взлет, катастрофы удалосьизбежать.В случае с Ан-148 причиной также стали расхождения впоказаниях спидометров. По предварительной версии МАК, именно из-за обледененияи рассогласованности датчиков разбился самолет "Саратовскихавиалиний". Погибли более 70 человек.А в ноябре 2017-го под поселком Нелькан упал двухмоторныйвинтовой самолет L-410 "Хабаровских авиалиний". В катастрофе выжилатолько маленькая девочка, остальные шесть человек, включая экипаж, погибли. ЭкспертыМАК установили, что в полете включился реверс (так называемый бета-режим)правого двигателя.Проблемы у близнеца упавшего L-410, принадлежащего тем же"Хабаровским авиалиниям", возникли в январе этого года. Перед взлетомвнезапно опять включился бета-режим. Пилотам и пассажирам на сей раз повезло -все произошло на земле.Повторяющиеся из года в год проблемы – следствие системныхпросчетов и проблем российской авиации. Эксперты считают, что они вызваны, восновном, стремлением компаний к экономии любой ценой, а также низким уровнемподготовки персонала, пишет Life.ru.