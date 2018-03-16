Проблемы с техникой в российской гражданской авиации
приобретают массовый характер. Эксперты называют причиной аварий стремление
авиакомпаний к экономии.
Проблемы с техникой в российской гражданской авиации
приобретают массовый характер. Эксперты называют причиной аварий стремление
авиакомпаний к экономии.
Последние данные по ситуации с безопасностью полетов в
России опубликовал Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Цифры
неутешительные – только в январе 2018 года зафиксировано 45 аварийных
инцидентов. При том, что за весь предыдущий год было 248 подобных происшествий.
Главные причины аварий – отказ техники. У самолетов и вертолетов не выпускалось шасси,
ломались приборы, возникали проблемы с герметизацией салона. По мнению
экспертов, речь идет о системных проблемах в обеспечении безопасности полетов
авиации в России из-за тотальной экономии авиакомпаний.
Тревожит специалистов и то, что стало больше инцидентов,
происходящих по схожим сценариям. Некоторые из них не попадали в прессу,
информация сохранилась лишь в служебных отчетах. Так, 31 января, за десять дней
до трагедии с Ан-148 в Подмосковье, из Домодедово вылетал Boeing 737-800
авиакомпании Azur Air. На борту лайнера, направлявшегося в Дубай, были десятки
туристов. Сразу после взлета командир и второй пилот заметили разницу показаний
скорости – каждый на своем приборе. Экипаж прекратил взлет, катастрофы удалось
избежать.
В случае с Ан-148 причиной также стали расхождения в
показаниях спидометров. По предварительной версии МАК, именно из-за обледенения
и рассогласованности датчиков разбился самолет "Саратовских
авиалиний". Погибли более 70 человек.
А в ноябре 2017-го под поселком Нелькан упал двухмоторный
винтовой самолет L-410 "Хабаровских авиалиний". В катастрофе выжила
только маленькая девочка, остальные шесть человек, включая экипаж, погибли. Эксперты
МАК установили, что в полете включился реверс (так называемый бета-режим)
правого двигателя.
Проблемы у близнеца упавшего L-410, принадлежащего тем же
"Хабаровским авиалиниям", возникли в январе этого года. Перед взлетом
внезапно опять включился бета-режим. Пилотам и пассажирам на сей раз повезло -
все произошло на земле.
Повторяющиеся из года в год проблемы – следствие системных
просчетов и проблем российской авиации. Эксперты считают, что они вызваны, в
основном, стремлением компаний к экономии любой ценой, а также низким уровнем
подготовки персонала, пишет Life.ru.