Я думаю, что все вы уже ознакомились с заявлением британского министра обороны, в котором он демонстрирует свой ум, начитанность, твердость характера, моральный уровень, качество британского образования и представление британских чиновников о том, как надо разговаривать с ядерными державами.

Я думаю, что все выуже ознакомились с заявлением британского министра обороны, в котором ондемонстрирует свой ум, начитанность, твердость характера, моральный уровень,качество британского образования и представление британских чиновников о том,как надо разговаривать с ядерными державами.Если вдруг неознакомились, цитирую то, что сообщило Радио Свобода о выступлении министраГэвина Вильямсона: "Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посоветовалРоссии "отойти и заткнуться". Так он отреагировал на ответныезаявления Москвы по поводу высылки 23 российских дипломатов из СоединенногоКоролевства. Уильямсон назвал "возмутительным актом" отравлениебывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. В причастностик инциденту Соединенное Королевство обвиняет Россию. Уильямсон назвалпроизошедшее атакой на Великобританию."Я специально ничего небуду говорить в этом материале о британских военных, потому что господинВильямсон хоть и министр обороны, но на самом деле является сугубо гражданскимлицом и получил он свою должность в качестве благодарности за долгую и упорнуюпартийную работу во славу Терезы Мэй. В некотором смысле британским военнымможно слегка посочувствовать, потому что иметь такого начальника – этоудовольствие сильно ниже среднего. До того, как господин Вильямсон смогпробиться в большую политику, он был продавцом каминов, вот обычных загородныхкаминов, а еще он занимался продажей сантехники и керамической плитки. Ну воттут примерно становится понятно, почему уровень лексикона и скажем такполитической риторики находится у него на уровне провинциального строительногорынка.А теперь пару слов отом, как на это нужно отвечать. Cкажу сразу, я не разделяю мнения многихблогеров, что Вильямсону как-то удалось нас унизить и что российская ответнаяреакция была какой-то слабой. Друзья, если на каждого идиота реагировать черезэскалацию конфликта, то нас можно будет вечно провоцировать и втягивать вкакие-то ненужные нам истории. Неужели сейчас из-за слов этого кретинаустраивать с НАТО войну? В этом нет никакой необходимости. Мы же страна свысокой и развитой политической культурой и большим литературным наследием и начьи-то слова мы можем найти адекватную словесную реакцию.Кстати, я изучил вТвиттере на реакцию британских пользователей на выступление господина министраВильямсона и должен сказать, что это как раз тот случай, когда народзначительно умнее и культурнее своих политиков.Пару примеров:Вот это по-взрослому.Я всегда хотел стать членом правительства, когда вырасту. Похоже, мне вообще ненадо было взрослеть!Консерваторы думают,что их опыт быкования на площадке перед школой может быть использован вмеждународной политике. Было бы смешно, если бы не было так грустно.Заметка для ГэвинаВильямсона. Требования к России уйти и заткнуться скорее всего не сработают.Наш министр обороны использует угрозы, которые чаше можно услышать на детскойплощадкеМне очень понравиласьреакция официального представителя Минобороны РФ: "По словам Конашенкова,такие высказывания Уильямсона "замечательно характеризует крайнюю степеньего интеллектуальной импотенции". Он добавил, что выпад главы МинобороныБритании в адрес России лишь подтверждает ничтожность всех обвинений Лондона иполное ничтожество самих "обвинителей".У меня только естьбеспокойство, что Вильямсону, так же как и британскому руководству, могутнедостаточно точно перевести термин "базарная хабалка", но я надеюсь,что RT справится с задачей донесения всей смысловой глубины позиции российскогоМинистерства обороны.А вообще, я считаю, чтопродавец каминов Вильямсон оказал нас большую услугу. Он своими словами, нанервах, случайно, выразил то, чего вся западная элита хочет от России. Онихотят чтобы Россия, в целом, во всех сферах, "ушла и заткнулась". Мыим мешаем. Мешаем не только самим фактом своего существования, но и тем, чтошумим, тем, что влияем на международные дела, тем, что мы присутствуем во всехмеждународных организациях и стараемся их использовать себе во благо. Они насгонят, и хотят чтобы мы замолчали, поэтому правильный, единственно правильныйответ заключается в том, чтобы никуда не уходить и троллить их до нервногосрыва.Они хотели, чтобы мызаткнулись и не приехали на Олимпиаду. Хренушки. Приехали, побили американцев инемцев в хоккей, повесили везде флаги и спели гимн на стадионе так, что егобыло слышно даже в телетрансляции. И вот так нужно делать везде: от ООН доспортивных федераций, от Арктического совет до Юнеско. Мы должны быть везде имы везде должны быть громкими. И пусть гордые лондонцы сходят с ума от злости.Россия никуда не уходит и никуда не уйдет. А единственный выход для тех, комуэто не нравится – это по американской традиции выпрыгнуть в окно с криками:русские идут!