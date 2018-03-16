Следственный комитет и департамент образования проводят проверки по данному факту

Под Владимиром воспитатели детского сада забыли ребенка на улице в мороз.По словам очевидцев, малыша оставили одного на 20 минут. При этом ребенок стучался в закрытые двери учреждения. Только после того, как местные жители позвонили директору детского сада, за мальчиком вышли воспитатели. На улице в это время было -15. Ребенок, оставшийся во дворе, мог заболеть.По публикациям местных СМИ следственный комитет и департамент образования проводят проверки.