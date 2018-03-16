Во Владимирской области педагоги детского сада забыли ребенка на морозе. Попытки малыша достучатся до сотрудников детского учреждения записали на видео жители соседних домов.

Во Владимирской области педагоги детского сада забылиребенка на морозе. Попытки малыша достучатся до сотрудников детского учреждениязаписали на видео жители соседних домов.Мальчик, в попытке попасть в помещение, 20 минут метался между дверью и окном. Как выяснилось позже, он просто отстал от группы. Неравнодушныеграждане позвонили в приемную учреждения и сообщили об увиденном, сообщаетTelegram-канал Mash. Будет ли халатный воспитатель привлечен к ответственности не уточняется.