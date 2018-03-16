Депутат Госдумы Наталья Поклонская требует снять с
президентских выборов кандидата Ксению Собчак. Экс-прокурор Крыма направила в
ЦИК запрос, в котором сказано, что Собчак нарушила закон.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская требует снять с
президентских выборов кандидата Ксению Собчак. Экс-прокурор Крыма направила в
ЦИК запрос, в котором сказано, что Собчак нарушила закон.
Наталья Поклонская признается, что не рассчитывает на
какую-либо реакцию Центризбиркома: на этом этапе снять кандидата с выборов уже
нельзя. Цель депутатского запроса – продемонстрировать позицию крымчан и
жителей Севастополя. Это реакция на заявления Собчак о принадлежности Крыма.
"Я не рассчитываю на какие-то документы реагирования. Но
тем не менее мы, крымчане и севастопольцы, позицию свою изложили и показали,
что не надо к нам так относиться. Мы – Россия, и если кому-то это не нравится,
то это его трудности", – подчеркнула Поклонская. По словам экс-прокурора,
человек, претендующий на пост президента, не должен публично говорить о том,
что какая-то часть России не принадлежит стране.
Поклонская считает, что
своими высказываниями в отношении статуса Крыма Собчак посягает на
территориальную целостность государства. Кроме того, кандидат нарушает
федеральный закон об избирательных правах, пропагандируя неполноценность
крымчан по территориальному признаку. Мнение депутата отражено в запросе,
направленном в Центральную избирательную комиссию, передает РИА Новости.
Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак
уже не может быть снята с выборов. На прошлой неделе глава Центризбиркома Элла
Памфилова сообщила, что ЦИК после 9 марта не снимает кандидатов в президенты
России.
Выбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года.
Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который
баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей
Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин
(КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская
инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов
(Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").