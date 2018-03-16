Депутат Госдумы Наталья Поклонская требует снять с президентских выборов кандидата Ксению Собчак. Экс-прокурор Крыма направила в ЦИК запрос, в котором сказано, что Собчак нарушила закон.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская требует снять спрезидентских выборов кандидата Ксению Собчак. Экс-прокурор Крыма направила вЦИК запрос, в котором сказано, что Собчак нарушила закон.Наталья Поклонская признается, что не рассчитывает накакую-либо реакцию Центризбиркома: на этом этапе снять кандидата с выборов уженельзя. Цель депутатского запроса – продемонстрировать позицию крымчан ижителей Севастополя. Это реакция на заявления Собчак о принадлежности Крыма."Я не рассчитываю на какие-то документы реагирования. Нотем не менее мы, крымчане и севастопольцы, позицию свою изложили и показали,что не надо к нам так относиться. Мы – Россия, и если кому-то это не нравится,то это его трудности", – подчеркнула Поклонская. По словам экс-прокурора,человек, претендующий на пост президента, не должен публично говорить о том,что какая-то часть России не принадлежит стране.Поклонская считает, чтосвоими высказываниями в отношении статуса Крыма Собчак посягает натерриториальную целостность государства. Кроме того, кандидат нарушаетфедеральный закон об избирательных правах, пропагандируя неполноценностькрымчан по территориальному признаку. Мнение депутата отражено в запросе,направленном в Центральную избирательную комиссию, передает РИА Новости.Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчакуже не может быть снята с выборов. На прошлой неделе глава Центризбиркома ЭллаПамфилова сообщила, что ЦИК после 9 марта не снимает кандидатов в президентыРоссии.Выбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года.Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, которыйбаллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это СергейБабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин(КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданскаяинициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов(Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").