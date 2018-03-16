Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос в ЦИК с просьбой снять с регистрации кандидата в президенты России Ксению Собчак, которая считает Крым украинским. Позор такому кандидату. Так себя вести и неуважительно относиться к крымчанам — непозволительно, - заявила Поклонская.

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская направила запрос в ЦИК с просьбой снять с регистрации кандидата в президенты России Ксению Собчак.По мнению Поклонской, Собчак своими высказываниями о Крыме посягает на территориальную целостность страны и нарушает федеральный закон об избирательных правах, пропагандируя неполноценность крымчан по территориальному признаку."Позор такому кандидату. Так себя вести и неуважительно относиться к крымчанам — непозволительно", — заявила депутат.Поклонская не рассчитывает на то, что на ее заявление отреагируют, но тем не менее, считает, что "крымчане и севастопольцы свою изложили позицию и показали, что не надо к нам так относиться"."Мы — Россия, и если кому-то это не нравится, то это его трудности, но не наши", — подчеркнула Поклонская.Ранее Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией. Потом она обращалась в посольство Украины за разрешением посетить Крым. Однако данная просьба вызвала удивление в Киеве, а глава украинского МИД Павел Климкин назвал это "политической шизофренией".Между тем на прошлой неделе глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что никого из восьми кандидатов в президенты России, внесенных в бюллетень, уже невозможно снять с выборов, напоминает РИА Новости.