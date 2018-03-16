Полиция расследует причины двух взрывов, произошедших в Антверпене в ночь на пятницу, говорить о версиях преждевременно.

Полиция расследует причины двух взрывов, произошедших в Антверпене в ночь на пятницу, говорить о версиях преждевременно, передает РИА Новости.Как сообщалось ранее, в одном из районов Антверпена в коммуне Дерн в ночь с четверга на пятницу произошли два взрыва. В результате ЧП уничтожены 14 легковых машин и повреждены фасады двух жилых домов. По мнению полиции, взрывы носят криминальный характер.По данным местных СМИ, в последние месяцы было зафиксировано несколько инцидентов с обстрелом автомобилей и фасадов зданий, к некоторым из них причастны наркоторговцы.Так, в четверг на юге страны на парковке возле атомной электростанции Тианж неизвестные преступники подожгли около двух десятков автомобилей.