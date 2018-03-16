Артистка Яна Поплавская на своей странице в Facebook опубликовала гневный пост в адрес кандидата в президенты России Владимира Жириновского. Она возмущена поведением политика на дебатах.

Артистка Яна Поплавская на своей странице в Facebook опубликовала гневный пост в адрескандидата в президенты России Владимира Жириновского. Она возмущена поведением политикана дебатах.Поплавская поделилась публикациейчлена экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадима Манукяна. Он разместил в соцсетивидео очередной потасовки лидера ЛДПР с политической оппоненткой, телеведущейКсенией Собчак. "ДовелиКсюшу до слез акулы политики... Не выдержала она до конца всю эту предвыборнуюгонку, сдали-таки нервы...", – написал Манукян.Актриса в шоке от того,что Жириновский себе позволяет. "Для меня остается не понятным, как? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Как этовозможно, чтобы кандидат в Президенты Страны, спокойно и безнаказаннооскорбляет матерными словами, на федеральном канале, другого кандидата?!", – возмутиласьЯна в публикации. "И все молчат и это жрут и более того, с ухмылкой обсуждают,это дикое поведение на дебатах, стоят мужики и никто не заткнет грязный ротЖириновского! И за этого мерзавца мне предлагают голосовать? Миллионы рублейпотрачено на рекламную компанию этого урода!", – написала знаменитость.В свою очередь назапись отреагировал в числе прочих и Вадим Манукян. Он отметил, что сожалеет о том, чтотелеведущий не имеет права вмешиваться в перебранки участников предвыборнойгонки.Напомним, лидер ЛДПРдовел своего оппонента до слез. Страсти закипели после того, как кандидат от"Гражданской инициативы" пожаловалась ведущему Владимиру Соловьеву напостоянные оскорбления со стороны лидера либерал-демократов. Собчак пригрозилаподать жалобу в ЦИК."В детский сад ееверните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет. Вы должнывызвать психиатра и надеть на нее белый халат! Связать ее руками! Заплачь,Ксения, заплачь! Мама прибежит сейчас, носик утрет", – парировал на словаСобчак Жириновский. После такой тирады в свой адрес телезвезда разрыдаласьпрямо в эфире.