Украина не оставляет попыток решить вопрос Донбасса силовым путем. Президент Незалежной Петр Порошенко объявил о начале операции объединенных сил, которая приходит на смену так называемой Антитеррористической операции (АТО). Таким образом, Киев на практике приступил к реализации скандально известного закона о реинтеграции Донбасса.

Украина не оставляет попыток решить вопрос Донбасса силовымпутем. Президент Незалежной Петр Порошенко объявил о начале "операцииобъединенных сил", которая приходит на смену так называемойАнтитеррористической операции (АТО). Таким образом, Киев на практике приступил креализации скандально известного закона о реинтеграции Донбасса.Положение об окончании АТО прямо прописано в одобренномпрезидентом нормативно-правовом акте. "Руководство силами и средствами ВСУи других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться накомандующего объединенных сил", – заявил украинский лидер в Краматорске.Руководить украинскими силовиками в Донбассе теперь будетгенерал-лейтенант Сергей Наев. Некоторое время назад он был повышен дозамначальника Генштаба украинской армии. До этого Наев занимал пост первогозаместителя командующего сухопутных сил Незалежной.Напомним, в конце февраля украинский лидер поставил своюподпись под текстом закона о реинтеграции Донбасса. Скандальныйнормативно-правовой акт критиковали задолго до его принятия как на самойУкраине, так и за ее пределами. Руководство страны призывали отказаться от егопринятия, поскольку это может нанести вред процессу мирного урегулирования врегионе. Тем не менее, Порошенко документ все-таки подписал.Следует сказать, что текст закона откровенно милитаристский.Во-первых, Россия в нем величается "страной-агрессором", кроме того,устанавливается понятие "российская оккупационная власть".Во-вторых, Порошенко и его окружение получает колоссальныеполномочия: право вводить войска по своему усмотрению и применять вооруженныеформирования на неопределенный срок. В-третьих, президент теперь может вводитьвоенное положение. А любое упоминание о минских соглашениях (которые Украина, впринципе, и так не соблюдала и не соблюдает) было полностью исключено изитоговой редакции нормативно-правового акта.