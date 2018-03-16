Украина не оставляет попыток решить вопрос Донбасса силовым
путем. Президент Незалежной Петр Порошенко объявил о начале операции
объединенных сил, которая приходит на смену так называемой
Антитеррористической операции (АТО). Таким образом, Киев на практике приступил к
реализации скандально известного закона о реинтеграции Донбасса.
Украина не оставляет попыток решить вопрос Донбасса силовым
путем. Президент Незалежной Петр Порошенко объявил о начале "операции
объединенных сил", которая приходит на смену так называемой
Антитеррористической операции (АТО). Таким образом, Киев на практике приступил к
реализации скандально известного закона о реинтеграции Донбасса.
Положение об окончании АТО прямо прописано в одобренном
президентом нормативно-правовом акте. "Руководство силами и средствами ВСУ
и других военных формирований и правоохранительных органов будет полагаться на
командующего объединенных сил", – заявил украинский лидер в Краматорске.
Руководить украинскими силовиками в Донбассе теперь будет
генерал-лейтенант Сергей Наев. Некоторое время назад он был повышен до
замначальника Генштаба украинской армии. До этого Наев занимал пост первого
заместителя командующего сухопутных сил Незалежной.
Напомним, в конце февраля украинский лидер поставил свою
подпись под текстом закона о реинтеграции Донбасса. Скандальный
нормативно-правовой акт критиковали задолго до его принятия как на самой
Украине, так и за ее пределами. Руководство страны призывали отказаться от его
принятия, поскольку это может нанести вред процессу мирного урегулирования в
регионе. Тем не менее, Порошенко документ все-таки подписал.
Следует сказать, что текст закона откровенно милитаристский.
Во-первых, Россия в нем величается "страной-агрессором", кроме того,
устанавливается понятие "российская оккупационная власть".
Во-вторых, Порошенко и его окружение получает колоссальные
полномочия: право вводить войска по своему усмотрению и применять вооруженные
формирования на неопределенный срок. В-третьих, президент теперь может вводить
военное положение. А любое упоминание о минских соглашениях (которые Украина, в
принципе, и так не соблюдала и не соблюдает) было полностью исключено из
итоговой редакции нормативно-правового акта.