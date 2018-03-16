В Киеве начнутся массовые протесты в случае, если украинские власти не сделают Крымский полуостров крымскотатарской национально-территориальной автономией. Об этом заявил один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации Меджлис крымскотатарского народа Лянур Ислямов.

В Киеве начнутся массовые протесты в случае, если украинскиевласти не сделают Крымский полуостров "крымскотатарской национально-территориальнойавтономией". Об этом заявил один из лидеров запрещенной в России экстремистскойорганизации "Меджлис крымскотатарского народа" Лянур Ислямов.Речь идет о том, чтобы закрепить в Конституции Незалежнойположение о самоуправлении крымских татар и переформатировании полуострова внационально-территориальную автономию. Соответствующий нормативно-правовой актбыл внесен в Верховную раду страны Мустафой Джемилевым – одним из организаторови инициаторов продовольственной и энергетической блокады полуострова.Как заявил Ислямов, медлительность Порошенко в этом вопросеявляется "большой ошибкой". "У нас есть до 18 мая время", -заявил представитель экстремистской организации. По его словам, в случае еслиКиев не выполнит их требования, в Киеве возле Верховной рады пройдут массовыеакции протеста."Меджлис крымскотатарского народа" – запрещенная вРоссии экстремистская организация, возглавляемая Мустафой Джемилевым, РефатомЧубаровым и Лянуром Ислямовым. Все трое покинули Крым после его воссоединения сРоссией в марте 2014 года.Джемилев, Чубаров и Ислямов стали одними из организаторовпродовольственной блокады полуострова, которая началась в сентябре 2015 года.Тогда меджлисовцы перекрыли въезд фур в Крым со стороны Украины длябольшегрузного транспорта. По их заявлениям, главная цель подобной акции -заставить Россию вернуть Крым. Однако ни продовольственная, ни энергетическаяблокада и прочие вредительские акции со стороны Украины успехом не увенчались.Представители "Меджлиса" ранее неоднократноотмечались откровенно фашистскими заявлениями, направленными на разжиганиемежнациональной розни. Так, Чубаров заявил, что живущие в Крыму россияне должныпокинуть полуостров. Подобные заявления в крымском правительстве назвали"открытым маразмом".