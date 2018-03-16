В Киеве начнутся массовые протесты в случае, если украинские
власти не сделают Крымский полуостров крымскотатарской национально-территориальной
автономией. Об этом заявил один из лидеров запрещенной в России экстремистской
организации Меджлис крымскотатарского народа Лянур Ислямов.
В Киеве начнутся массовые протесты в случае, если украинские
власти не сделают Крымский полуостров "крымскотатарской национально-территориальной
автономией". Об этом заявил один из лидеров запрещенной в России экстремистской
организации "Меджлис крымскотатарского народа" Лянур Ислямов.
Речь идет о том, чтобы закрепить в Конституции Незалежной
положение о самоуправлении крымских татар и переформатировании полуострова в
национально-территориальную автономию. Соответствующий нормативно-правовой акт
был внесен в Верховную раду страны Мустафой Джемилевым – одним из организаторов
и инициаторов продовольственной и энергетической блокады полуострова.
Как заявил Ислямов, медлительность Порошенко в этом вопросе
является "большой ошибкой". "У нас есть до 18 мая время", -
заявил представитель экстремистской организации. По его словам, в случае если
Киев не выполнит их требования, в Киеве возле Верховной рады пройдут массовые
акции протеста.
"Меджлис крымскотатарского народа" – запрещенная в
России экстремистская организация, возглавляемая Мустафой Джемилевым, Рефатом
Чубаровым и Лянуром Ислямовым. Все трое покинули Крым после его воссоединения с
Россией в марте 2014 года.
Джемилев, Чубаров и Ислямов стали одними из организаторов
продовольственной блокады полуострова, которая началась в сентябре 2015 года.
Тогда меджлисовцы перекрыли въезд фур в Крым со стороны Украины для
большегрузного транспорта. По их заявлениям, главная цель подобной акции -
заставить Россию вернуть Крым. Однако ни продовольственная, ни энергетическая
блокада и прочие вредительские акции со стороны Украины успехом не увенчались.
Представители "Меджлиса" ранее неоднократно
отмечались откровенно фашистскими заявлениями, направленными на разжигание
межнациональной розни. Так, Чубаров заявил, что живущие в Крыму россияне должны
покинуть полуостров. Подобные заявления в крымском правительстве назвали
"открытым маразмом".