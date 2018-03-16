Взаимодействие России и Великобритании в деле об отравлении Сергея Скрипаля - это большая шахматная партия. Так охарактеризовал ситуацию российский посол в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, британская сторона не хочет сотрудничать и отказывается предоставлять какие-либо доказательства вины России.

Взаимодействие России и Великобритании в деле об отравлении Сергея Скрипаля — это большая шахматная партия. Так охарактеризовал ситуацию российский посол в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, британская сторона не хочет сотрудничать и отказывается предоставлять какие-либо доказательства вины России."Вся проблема заключается в том, что никто не видел фотографии Юлии Скрипаль и ее отца. Никто не знает, в каком состоянии они находятся. Никто не знает, как идет расследование. На все эти вопросы мы не можем получить ответы. Британцы активно уходят от этой темы", — сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Александр Яковенко в эфире телеканала "Россия 24".В частности, остаются без ответа и запросы о самом веществе. По мнению дипломата, это является нарушением международного права."Поэтому у нас есть очень серьезные претензии к британской стороне. Это большая шахматная партия, которую мы будем играть. Эти все информационные кампании, которые сегодня проводятся, рано или поздно выдохнутся, потому что нет существа, которым можно подпитывать эту информационную кампанию. Нет ни одного факта, и никакая информация не разглашается", — считает Александр Яковенко.Осужденный в России за госизмену экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в одном из торговых центров в английском Солсбери 4 марта. По предварительным данным, сильнейшее отравление вызвало нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок". Великобритания обвинила в причастности к инциденту Россию и объявила о высылке дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.