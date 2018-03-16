Нервно-паралитический газ Новичок, которым предположительно отравили в Солсбери 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, мог быть произведен в самой Великобритании. Более того, на правительственной британской лаборатории в Портон-Дауне рядом с Солсбери, считает Александр Лукашевич.

Нервно-паралитический газ "Новичок", которым предположительно отравили в Солсбери 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, мог быть произведен в самой Великобритании. Более того, возможно на правительственной британской лаборатории в Портон-Дауне рядом с Солсбери, считает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.В Портон-Дауне находится британская лаборатория оружия массового поражения, напоминает ТАСС. Если в Лондоне уверены, сто это газ "Новичок", значит в лаборатории Портон-Даун есть его формула и образцы, а возможно и производство. России эти данные Великобритания предоставлять отказалась."Изобретатель газа Вил Мирзаянов давно живет в США, куда он был вывезен вместе с технической документацией о химическом средстве, — добавил Александр Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ. — В России никакие научно-исследовательские работы под условным названием "новичок" не проводились".Все работы были свернуты сразу после присоединении в Конвенции о запрете химического оружия. Более того, в 2017 году Россия уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ, накопленных в СССР. США обещают сделать то же самое не раньше 2023 года.