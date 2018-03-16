Ольга Бузова потеряла терпение. Поющая ведущая из Дома-2 начала реагировать на критические слова, сказанные в ее адрес знаменитостями, причем сделала это весьма жестко.

Ольга Бузова потеряла терпение. Поющая ведущая из "Дома-2" начала реагировать на критические слова, сказанные в ее адрес знаменитостями, причем сделала это весьма жестко.Ольга Бузова обиделась на известного рэп-исполнителя Мота (настоящее имя Матвей Мельников). Артистке не понравилась его шутка. "Что общего между Ольгой Бузовой и халяльной столовой? В обеих побывал татарин!" – пошутил Мот в передаче "Лига плохих шуток", намекая на роман поющей ведущей с юмористом Тимуром Батрутдиновым.Певица немедленно отреагировала. "Я не понимаю, что происходит в современном мире и вообще с мужчинами, которые так мерзко себя ведут. Я просто тоже молчать не буду. Мне надоело это все. Я не позволю оскорблять, унижать меня и порочить мою честь. Я бы посоветовала этому человеку считать количество половых партнеров своей жены, а не моих", – цитирует ответ Ольги Бузовой .Кроме того, передает издание, оскорбленная ведущая отметила, что якобы это уже не первый выпад Матвея в ее сторону, поэтому она может на всю страну рассказать нелицеприятные подробности о жизни рэпера. Далее Бузова намекнула на сомнительное прошлое супруги исполнителя. Якобы та оказывала эскорт-услуги.Впрочем, Ольга не стала вдаваться в подробности. Зато разгоряченные любопытством подписчики завалили социальные сети самого Матвея и его жены Марии Мельниковой гневными комментариями и требованиями, чтобы они извинились перед Ольгой Бузовой.