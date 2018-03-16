Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество до 26 марта должны провести проверку молочной продукции для выявления реальной доли фальсификата на рынке. Такое поручение дал этим ведомствам вице-премьер Аркадий Дворкович.

Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество до 26 марта должны провести проверку молочной продукции для выявления реальной доли фальсификата на рынке. Такое поручение дал этим ведомствам вице-премьер Аркадий Дворкович.В рамках проверки в рознице закупаются образцы молока, сливочного масла и творога, которые затем направляются для исследования в лаборатории Роспотребнадзора и Россельхознадзора.Впервые такая проверка проводится на федеральном уровне и впервые сразу три ведомства работают совместно, - констатируетПроверку курирует министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Ему поручено утвердить программу отбора проб и проведение испытаний, а также проанализировать результаты проверки в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности.В пресс-службе открытого правительства подтвердили, что работают над таким поручением. Сейчас на площадке открытого правительства проходит обсуждение контроля качества молочной продукции, проходят исследования, в том числе с целью выявления типовых несоответствий продукции обязательным требованиям, — передал через представителя Абызов.Представители Аркадия Дворковича, Россельхознадзора и Роскачества отказались от комментариев. В пресс-службе Роспотребнадзора сочли невозможным обсуждать документ правительства для служебного пользования.Надзорные ведомства регулярно проводят проверки продукции в магазинах сети в плановом режиме, утверждает представитель группы Дикси. По его словам, какого-либо уведомления именно об этой проверке не было и внеплановые отборы молочной продукции в эти дни также не проводились. В X5 Retail Group (сети Пятерочка, Перекресток и Карусель) отказались от комментариев. В сетях Metro Cash & Carry и Лента на запросы не ответили.В Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко), в PepsiCo и Danone, крупнейших производителях молочных продуктов, от комментариев также отказались.Уровень качества отдельных видов продуктов питания оставляет желать лучшего, утверждают в открытом правительстве. Там приводят данные, согласно которым на июль 2017 года количество недовольных качеством детского питания, мяса, молока и молочных продуктов выросло почти в два раза — до 15% населения. Более четкого государственного контроля, считают в открытом правительстве, требует продукция, закупаемая по госконтрактам и поступающая в соцучреждения — больницы, школы, детские сады.Вопрос фальсификации продовольствия регулярно обсуждается в правительстве, и было пожелание первых лиц на площадке открытого правительства раз и навсегда поставить точку в этом вопросе, есть ли фальсификат или нет, — утверждает один из собеседников РБК на рынке. Всех волнует качество молока, при этом оценки двух надзорных ведомств — Россельхознадзора и Роспотребнадзора — разнятся, уточняет другой источник.В январе 2017 года помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявлял о массовой фальсификации пищевых продуктов. По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции всех видов, за исключением одного — пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас — нет, — говорил тогда Алексеенко. В Роспотребнадзоре тогда не подтверждали эти данные, назвав самыми некачественными продуктами импортную рыбу и бахчевые.Не совпадали мнения двух надзорных ведомств и по качеству отдельно взятой молочной продукции. Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал, что в некоторых категориях молочных продуктов доля фальсификата (продуктов, произведенных с нарушением стандартов с использованием растительных жиров) может достигать 50%. Больше всего нарушений было найдено в ходе проверок сыра и сметаны.У Роспотребнадзора качество российской молочной продукции, напротив, не вызывало серьезных нареканий. В ведомстве указывали, что в последние годы удельный вес несоответствующих нормам и качеству молочных продуктов, а также фальсификата снижался. Например, по данным Роспотребнадзора, в 2017 году удельный вес фальсифицированных молочных продуктов составил 3,9% против 4,3% в 2016 году. Отечественная молочная продукция — более качественная и безопасная, в то время как доля импортной продукции в забракованных партиях в последние годы растет, заявляла замруководителя ведомства Ирина Брагина.Открытое правительство утвердило методику исследований, которой будут руководствоваться два надзорных ведомства, поэтому на этот раз расхождений в результатах проверок быть не должно, уточняет один из собеседников РБК.Производимого в России молока не хватает для удовлетворения запросов населения. Как заявлял вице-премьер Аркадий Дворкович, в России есть дефицит молока: страна не может обеспечить собственным производством примерно 25% от объема потребления.Недостающие объемы молока Россия в основном завозит из Белоруссии — на эту страну приходится около 80% всех импортных поставок, оценивает исполнительный директор Союзмолока Артем Белов.Качество белорусской молочной продукции регулярно вызывает нарекания у Россельхознадзора. Последний скандал разразился в прошлом месяце, когда Россельхознадзор заявил, что Россия с 26 февраля приостановит поставки молока, сливок и другого молочного сырья из Белоруссии, в котором было выявлено больше всего нарушений. Но срок введения ограничений несколько раз переносился, а впоследствии запрет, который должен был вступить в силу 15 марта, был отменен.