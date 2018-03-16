Президент кредитной организации Алексей Нефедов прокомментировал ситуацию, которая сложилась в отношениях между Югрой и регулятором. По его словам, руководство банка по-прежнему считает, что отзыв лицензии у него был безосновательным. Он утверждает, что такого падения капитала, которое позволяет признать недействительной лицензию, фактически не было.
Президент кредитной организации Алексей Нефедов прокомментировал ситуацию, которая сложилась в отношениях между "Югрой" и регулятором. По его словам, руководство банка по-прежнему считает, что отзыв лицензии у него был безосновательным. Он утверждает, что такого падения капитала, которое позволяет признать недействительной лицензию, фактически не было.
Алексей Нефедов полагает, что отношение к "Югре" в
ЦБ было предвзятым. В качестве примера такого положения дел он приводит ситуацию
с введением временной администрации в банк. "Это, наверное, первый шаг к
тому, чтобы дальше потом прийти к вопросу о дальнейшей санации или отзыве
лицензии", – заявил Нефедов.
По его мнению, решения, принятые регулятором, были поспешным,
а положение дел в "Югре" "не несло в реальности ущерба ни
вкладчикам, ни кредиторам банка". Так, почему же регулятор принял такое
решение? "На основании каких-то своих, назовем так, мотивировочных
суждений, которые они считают более правильными", – заявил в эфире президент кредитной организации.
Алексей Нефедов согласен с бывшим главой правления "Югры"
Дмитрием Шиляевы, который ранее заявил, что действия ЦБ были похожи на
рейдерские. В то же время, считает он, регулятор мог наладить диалог с банком,
что было бы логичнее. "Тут никакого диалога не было, несмотря на то что постоянно
говорится со стороны руководителя Центрального банка о возможности какого-то
более смягченного надзора, консультативного надзора", – отметил он.
При этом, как отметил президент "Югры", ни одной
консультации со стороны регулятора он никогда не получал: "Только
контрольные, надзорные функции и наказание". По словам Нефедова, он до сих
пор недоумевает по поводу того, что ЦБ после введения временной администрации
сразу же заявил о том, что в банке выводили активы и имели забалансовые вклады,
причем, назвав конкретную цифру.
Однако, утверждает Алексей Нефедов, за балансом кредитной
организации не было ни одного рубля. "Ни один вкладчик не обратился в АСВ
с какими-то претензиями", – заявил он, называя поведение ЦБ некрасивым. – Так
в бизнесе обычно не делают, никто так не обманывает. Когда такого ранга человек
заявляет на всю страну, я бы расценил это как банально клевету".
Напомним, накануне стало известно, что Девятый арбитражный
апелляционный суд отклонил жалобу топ-менеджмента "Югры" на решение ЦБ
об отзыве у нее лицензии. Сначала, он ввел внешнее управление в кредитной
организации, а затем лишил ее права осуществлять банковскую деятельность. Попыток
добиться в судебных инстанциях отмены решения регулятора в "Югре" не
оставляют, заявляя, что последняя была стабильна и оснований для отзыва
лицензии не было.