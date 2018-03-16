Президент кредитной организации Алексей Нефедов прокомментировал ситуацию, которая сложилась в отношениях между Югрой и регулятором. По его словам, руководство банка по-прежнему считает, что отзыв лицензии у него был безосновательным. Он утверждает, что такого падения капитала, которое позволяет признать недействительной лицензию, фактически не было.

Президент кредитной организации Алексей Нефедов прокомментировал ситуацию, которая сложилась в отношениях между "Югрой" и регулятором. По его словам, руководство банка по-прежнему считает, что отзыв лицензии у него был безосновательным. Он утверждает, что такого падения капитала, которое позволяет признать недействительной лицензию, фактически не было.Алексей Нефедов полагает, что отношение к "Югре" вЦБ было предвзятым. В качестве примера такого положения дел он приводит ситуациюс введением временной администрации в банк. "Это, наверное, первый шаг ктому, чтобы дальше потом прийти к вопросу о дальнейшей санации или отзывелицензии", – заявил Нефедов.По его мнению, решения, принятые регулятором, были поспешным,а положение дел в "Югре" "не несло в реальности ущерба нивкладчикам, ни кредиторам банка". Так, почему же регулятор принял такоерешение? "На основании каких-то своих, назовем так, мотивировочныхсуждений, которые они считают более правильными", – заявил в эфире президент кредитной организации.Алексей Нефедов согласен с бывшим главой правления "Югры"Дмитрием Шиляевы, который ранее заявил, что действия ЦБ были похожи нарейдерские. В то же время, считает он, регулятор мог наладить диалог с банком,что было бы логичнее. "Тут никакого диалога не было, несмотря на то что постоянноговорится со стороны руководителя Центрального банка о возможности какого-тоболее смягченного надзора, консультативного надзора", – отметил он.При этом, как отметил президент "Югры", ни однойконсультации со стороны регулятора он никогда не получал: "Толькоконтрольные, надзорные функции и наказание". По словам Нефедова, он до сихпор недоумевает по поводу того, что ЦБ после введения временной администрациисразу же заявил о том, что в банке выводили активы и имели забалансовые вклады,причем, назвав конкретную цифру.Однако, утверждает Алексей Нефедов, за балансом кредитнойорганизации не было ни одного рубля. "Ни один вкладчик не обратился в АСВс какими-то претензиями", – заявил он, называя поведение ЦБ некрасивым. – Такв бизнесе обычно не делают, никто так не обманывает. Когда такого ранга человекзаявляет на всю страну, я бы расценил это как банально клевету".Напомним, накануне стало известно, что Девятый арбитражныйапелляционный суд отклонил жалобу топ-менеджмента "Югры" на решение ЦБоб отзыве у нее лицензии. Сначала, он ввел внешнее управление в кредитнойорганизации, а затем лишил ее права осуществлять банковскую деятельность. Попытокдобиться в судебных инстанциях отмены решения регулятора в "Югре" неоставляют, заявляя, что последняя была стабильна и оснований для отзывалицензии не было.