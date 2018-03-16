Размякший от жары и конька артист рассказал про свой большой мужской орган. И немало насмешил зрителей.

Размякший от жары и конька артист рассказал про свой большой мужской орган. И немало насмешил зрителей.Гостем очередного выпуска шоу "ОК на связи!" стал Владимир Пресняков-младший. Правда, как свидетельствуют очевидцы, певец пришел в студию, что называется, слегка "под мухой". Во время эфира он еще попросил принести ему "чуть-чуть коньячку", пояснив: "А почему нет, если я хорошо себя чувствую?" А потом с удовольствием присосался к металлической фляжке, в которой, конечно, был не чаек. "Не надо ее уносить!" – потребовал артисту помощницы.Видимо, из-за возлияния артист решился на предельную степень откровенности и рассказал "пошловатую", как сам признался, историю: "Сегодня утром я вышел в ванную в трусах, как обычно. Сын – за мной. Он любит смотреть, как я бреюсь, просит кремом и его помазать. А сын ростом мне по пояс. И вдруг он говорит, глядя мне на трусы: "Большой..." Я ему в ответ: "Темочка, и у тебя тоже". Сын: "А покажи!" Я ему: "Не буду, что там показывать! У тебя такой же, но только маленький". Сын не унимается: "Но почему у тебя прямо такой большой?" "Потому что когда ты вырастишь, у тебя тоже будет большой", – объяснил я ему".Ближе к концу эфира гость, размякший под жаркими софитами встал и начал неожиданно танцевать брейк-данс. А потом начал домогаться ошарашенную ведущую: "А ты после эфира домой едешь?". Она, правда, тактично отказала Преснякову в ожидаемом им внеэфирном общении, сославшись на работу. Но так очаровала певца, что ее он решил подарить билет на свой концерт, который скоро состоится в Москве. Реакция Натальи Подольской на подобный флирт мужа пока неизвестна.