Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию, которое было оглашено главой государства 1 марта этого года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию, которое было оглашено главой государства 1 марта этого года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Путин поручил разработать проект указа, который определитнациональные цели развития России на ближайший шестилетний период – до 2024года. Среди этих приоритетов – увеличение численности населения, повышениеуровня жизни до 80 лет к 2030 году, устойчивый рост доходов граждан, а такжерост пенсионных выплат. Кроме того, предполагается, что Россия должна к 2024году войти в пятерку крупнейших экономик мира, пишет "Интерфакс".Также в поручениях говорится о важности формированиякомфортной городской среды, ежегодного улучшения жилищных условий пятимиллионов семей. Сказано о необходимости создания всех необходимых условий длясамореализации граждан.Проект указа должен определить основные цели вздравоохранении, образовании, демографии, городской среде, международномсотрудничестве, производительности труда, бизнесе и предпринимательстве,экологии, а также цифровой экономике.Кабинету министров поручено завершить работу по закреплениюправового статуса самозанятых граждан, предоставить предложения по улучшениюсистемы оказания помощи населению. Также правительство должно обеспечитьвнесение в законодательную базу изменений, касающихся совершенствования порядкаопределения кадастровой стоимости объектов недвижимости.Напомним, президент России Владимир Путин огласил посланиеФедеральному собранию 1 марта. Глава государства наметил основные задачи,которые необходимо решить в ближайшем будущем. Это и улучшение условий жизниграждан, повышение социальных пособий, снижение безработицы, созданиесовременных и высокотехнологичных мест, комплексное развитие цифровой экономикии многое другое.Комментируя выступление президента, спикер Госдумы ВячеславВолодин назвал его послание стратегическим. В интервью телеканалу "Россия24" председатель нижней палаты парламента отметил, что оно задалоориентиры развития России на десятилетия вперед.Володин подчеркнул, что парламентарии включились в работу позаконодательному обеспечению послания главы государства сразу после егооглашения. Был созван думский Совет, который принял решение о созданииспециальной рабочей группы. Депутаты представят план по законодательномуобеспечения поставленных Путиным задач уже в ближайшее время – к 22 марта.При этом по некоторым вопросам Госдума "сыграла наопережение". По ряду моментов, о которых говорил президент, в нижнейпалате уже прошли парламентские слушания, были созданы и успешно функционируютпрофильные рабочие депутатские группы.Помимо прочего, в думских стенах идетактивная деятельность по решению проблем обманутых участников долевогостроительства, развитию цифровой экономики, диверсификации военно-промышленногокомплекса и частичный его перевод на гражданские рельсы, а также по многимдругим актуальным вопросам.