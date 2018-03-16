Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию, которое было оглашено главой государства 1 марта этого года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию, которое было оглашено главой государства 1 марта этого года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поручил разработать проект указа, который определит
национальные цели развития России на ближайший шестилетний период – до 2024
года. Среди этих приоритетов – увеличение численности населения, повышение
уровня жизни до 80 лет к 2030 году, устойчивый рост доходов граждан, а также
рост пенсионных выплат. Кроме того, предполагается, что Россия должна к 2024
году войти в пятерку крупнейших экономик мира, пишет "Интерфакс".
Также в поручениях говорится о важности формирования
комфортной городской среды, ежегодного улучшения жилищных условий пяти
миллионов семей. Сказано о необходимости создания всех необходимых условий для
самореализации граждан.
Проект указа должен определить основные цели в
здравоохранении, образовании, демографии, городской среде, международном
сотрудничестве, производительности труда, бизнесе и предпринимательстве,
экологии, а также цифровой экономике.
Кабинету министров поручено завершить работу по закреплению
правового статуса самозанятых граждан, предоставить предложения по улучшению
системы оказания помощи населению. Также правительство должно обеспечить
внесение в законодательную базу изменений, касающихся совершенствования порядка
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Напомним, президент России Владимир Путин огласил послание
Федеральному собранию 1 марта. Глава государства наметил основные задачи,
которые необходимо решить в ближайшем будущем. Это и улучшение условий жизни
граждан, повышение социальных пособий, снижение безработицы, создание
современных и высокотехнологичных мест, комплексное развитие цифровой экономики
и многое другое.
Комментируя выступление президента, спикер Госдумы Вячеслав
Володин назвал его послание стратегическим. В интервью телеканалу "Россия
24" председатель нижней палаты парламента отметил, что оно задало
ориентиры развития России на десятилетия вперед.
Володин подчеркнул, что парламентарии включились в работу по
законодательному обеспечению послания главы государства сразу после его
оглашения. Был созван думский Совет, который принял решение о создании
специальной рабочей группы. Депутаты представят план по законодательному
обеспечения поставленных Путиным задач уже в ближайшее время – к 22 марта.
При этом по некоторым вопросам Госдума "сыграла на
опережение". По ряду моментов, о которых говорил президент, в нижней
палате уже прошли парламентские слушания, были созданы и успешно функционируют
профильные рабочие депутатские группы.
Помимо прочего, в думских стенах идет
активная деятельность по решению проблем обманутых участников долевого
строительства, развитию цифровой экономики, диверсификации военно-промышленного
комплекса и частичный его перевод на гражданские рельсы, а также по многим
другим актуальным вопросам.