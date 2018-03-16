Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о награждении знаком отличия За наставничество, который был учрежден в начале марта этого года. С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о награждении знаком отличия "За наставничество", который был учрежден в начале марта этого года, передает ТАСС. С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.В тексте указа говорится: "За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность наградить: Варухина Николая Геннадьевича, Котельникова Геннадия Петровича и Шалыто Анатолия Абрамовича".Варухин — директором учреждения дополнительного образования "Морской центр капитана Варухина Н.Г." в Новгородской области, Котельников является ректором Самарского государственного медицинского университета, Шалыто — главный научный сотрудник Санкт-Петербургского национального университета информационных технологий, механики и оптики.О возрождении государственной награды за наставничество впервые заговорили на Всероссийском форуме "Наставник", организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) в феврале 2018 года. Знак отличия "За наставничество" учрежден президентом РФ 2 марта.Новый знак вручается лучшим наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-техническим работникам, государственным и муниципальным служащим, учителям, преподавателям и другим работникам образовательных организаций, врачам, работникам культуры и деятелям искусства "за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет".