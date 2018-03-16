Выпивший житель Нижнего Новгорода пригрозил ножом выпроваживавшим его из здания Московского вокзала полицейским, но был быстро обезоружен и скручен.

Выпивший житель Нижнего Новгорода пригрозил ножом выпроваживавшим его из здания Московского вокзала полицейским, но был быстро обезоружен и скручен, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по ПФО. Короткое противостояние попало в объектив камеры наблюдения.Инцидент произошел в минувший четверг, 15 марта, а нарушителем оказался 30-летний безработный. Пройдя через рамку металлоискателя на входе в железнодорожный вокзал, он тут же устремился в сторону, не обращая внимания на требования стражей порядка. Когда они нагнали подозреваемого, мужчина отступил к ограждению, вытащил нож и принялся угрожать людям в форме. Один полицейский отвлек внимание злоумышленника, тем временем второй дубинкой выбил нож из руки и скрутил хулигана.Задержанного отправили на медицинское освидетельствование. Ему может грозить тюремный срок, если по итогам проверки будет возбуждено уголовное дело.