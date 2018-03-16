Росавиация выдала египетской авиакомпании Egypt Air техническое разрешение на выполнение регулярных рейсов между Каиром и Москвой.

Росавиация выдала египетской авиакомпании Egypt Air техническое разрешение на выполнение регулярных рейсов между Каиром и Москвой, передает РИА Новости.Первый рейс в российскую столицу Egypt Air совершит 12 апреля. "Будут выполняться три рейса в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям на самых современных самолетах нашего парка", — уточнил ТАСС генеральный директор перевозчика Сафуат Мусаллям.Авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено по решению Москвы в ноябре 2015 года после, как над Синаем разбился самолет российской авиакомпании "Когалымавиа". Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Крушение было признано терактом. Для возобновления авиасообщения РФ потребовала от Египта усиления мер авиабезопасности. 4 января 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром.13 марта о возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Каир объявила российская авиакомпания "Аэрофлот" и открыла продажу билетов на рейсы с 11 апреля.