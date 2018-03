В Великобритании существует заговор против Владимира Путина и России в целом, пишет влиятельная английская газета The Daily Mail. Сама по себе новость – вовсе не новость, об этом давно пишут и говорят и на Западе, и в России. Но события последних дней показывают – у этого заговора, как говорится, уши торчат, что дальше уже некуда.

В Великобритании существует заговор против Владимира Путинаи России в целом, пишет влиятельная английская газета The Daily Mail. Сама посебе новость – вовсе не новость, об этом давно пишут и говорят и на Западе, и вРоссии. Но события последних дней показывают – у этого заговора, как говорится,уши торчат, что дальше уже некуда.Бывший экс-сенатор и предприниматель Фархад Ахмедов далбольшое интервью британской газете, в котором прокомментировал последниесобытия вокруг отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.История наделала много шума, британские власти традиционно обвинили в атаке надвойного агента Россию, а западная элита закивала головами – да, конечно, ну,кто, кроме Кремля, мог еще такое сотворить.Говоря о событиях вокруг доселе мало кому известногогражданина Скрипаля, российский бизнесмен сказал, что кабинет Терезы Мэйпреднамеренно ведет кампанию политически мотивированных заговоров иорганизованных провокаций против России и ее президента. Из последних событийАхмедов приводит пример, казалось бы, частного случая, а именно – свойбракоразводный процесс в Англии, по итогам которого выплатил он бывшей женебеспрецедентной для истории Британии сумму – 453 миллиона фунтов стерлингов."Суд и вся британская юридическая система не приняли вовнимание очевидное: мы оба являемся российскими гражданами, в России заключилибрак и там же по закону развелись, после чего я предоставил своей бывшейсупруге щедрое и надлежащее содержание", – заявил корреспонденту газетыАхмедов.Получается какая-то нелепость: два гражданина Россииразвелись у себя на родине, разобрались со всеми своими финансовыми претензиями,и тут как гром среди ясного неба – какой-то суд в Лондоне и почти полмиллиардафунтов отступных.Поэтому бывший сенатор и связал своисемейно-судебные тяжбы в Британии с покушением на убийство двойного агентаСкрипаля и назвал все в целом охотой на ведьм, организованной британскойразведкой MI-6. Он уверен, что последние действия британского премьер-министра,доказавшего свою некомпетентность еще в тот период, когда была министромвнутренних дел, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от брекзита.Экс-сенатор уверен в том, что британский премьер создаетстрашилку из президента Путина в попытках доказать, что Лондон все еще остаетсяважным игроком на мировой арене. Самое печальное для маленькой Британии, чтоРоссия в ответ на ее агрессивные слова, враждебные действия и абсурдные теориизаговора лишь пожимает плечами, полагает Ахмедов.Надо сказать, что пожимает плечами Россия до поры до времени– как известно, русские долго запрягают, но быстро едут. МИД уже готовитответные зеркальные меры на высылку наших дипломатов, так что британскоепосольство в Москве, вероятно, скоро лишится по крайней мере двух десятковсвоих сотрудников.Если говорить о фигуре бывшего сенатора Ахмедова, то у насон известен как патриотически настроенный предприниматель, поддерживающийпрезидента России. Об этом напоминает профессор Высшей школы экономики ОлегМатвейчев. "С годами его позиция никогда не менялась, несмотря на то, чтона Западе много раз намекали предпринимателю, что он может пострадать за своивзгляды, в том числе расстаться со своими капиталами", – отметил политологв интервью изданию Regnum.А вице-президент Академии реальной политики Сергей Соловьевсчитает, что в преддверии брекзита в Лондоне уже стали использоватьбракоразводные процессы как узаконенное рейдерство и экспроприацию фактическидля пополнения своей казны. Ну, действительно, как еще объяснить решениеЛондонского суда в отношении человека, который уже выполнил все своиобязательства перед бывшей супругой.“Показательно, что объектами своего преследования в Лондоне,прежде всего, делают тех. предпринимателей, кто сохраняет тесные связи сРоссией и отстаивает ее интересы, – комментирует публикацию в The Daily Mail Соловьев. – Как поступил тот же Ахмедов, отказавшисьпредоставить стратегическую для страны документацию компании "Нортгаз"представителю чужой страны по требованию Высокого суда, в то время как егобывшая супруга, российская гражданка, дочь генерал-полковника, желая получитькуш побольше, передала иностранному суду строго конфиденциальную информацию о"Газпроме", хранившуюся в лондонском доме Ахмедова – акционера газовогоконцерна", – считает политолог.В заключении добавим, что в Британии остались еще вполневменяемые и разумные люди. Некоторые местные эксперты отмечают, что поведениеАхмедова, который подвергает себя большому риску, бросая вызов не толькоправительству Соединенного Королевства, но и разведке МИ-6, вызывает уважение вТуманном Альбионе.Можно почитать и комментарии к статье в The Daily Mail. Вотчто пишут читатели, обращаясь к Фархаду Ахмедову: "Абсолютно согласен сним! Почему Россия должна беспокоиться о каком-то бесполезном шпионе? Они быдержали его у себя, если бы он был кем-то важным. Почему суды Великобританииобладают юрисдикцией в отношении состояния этого человека, если они былиразведены в России в 2000 году?!".