Отечественные ученые из Московского физико-технического института и Росатома представили технологию, которая позволит эффективно уничтожать опасные астероиды при помощи ядерных взрывов. Способ подразумевает разрушение космических объектов лазером.

Отечественные ученые из Московскогофизико-технического института и Росатомапредставили технологию, которая позволит эффективно уничтожать опасныеастероиды при помощи ядерных взрывов. Способ подразумевает разрушение космическихобъектов лазером.Физики моделировали воздействие лазера наминиатюрную копию астероида. По форме, плотности, химическому составу,прочности и другим показателям, кроме размера, макет повторял оригинал —каменный астероид, упавший в 2013 году недалеко от Челябинска. В эксперименте исследователипродемонстрировали, что удар сопоставим с ядерным взрывом на реальном объекте, сообщаетMK.ru.Исследователи отметили, что если заранее спрогнозироватьпоследствия ядерного взрыва на поверхности астероида, тот расколется намножество обломков, которые пролетят мимо Земли либо сгорят в ее атмосфере. Болеетого, физикам удалось выяснить, что астероид целесообразнее уничтожать одниммощным взрывом, а не серией небольших.Ранее исследование уже былоопубликовано в русскоязычной в "Журнале экспериментальной итеоретической физики". "Пока явнойопасности нет, поэтому у нашей команды есть время доработать методику спасениянашей планеты от катастрофы", – заявил один из авторов исследования ВладимирЮфа.Также сообщается, что пять лет назад американские специалисты предложили использовать лазер не для моделирования уничтожения астероидов, а для непосредственнойборьбы с ними. Разработанная учеными технология могла бы получить энергию спомощью фотоэлектрической панели и "испарять" приближающиеся к планете космические объекты с помощью мощного лазерного луча. Однако подобнаятехнология потребовала бы создания на орбите Земли конструкции невиданных масштабов.