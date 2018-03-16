Передача накоплений из Пенсионного фонда России в негосударственные фонды дорого обходится россиянам. Смена управляющего стоила гражданам России в прошлом году 55 миллиардов рублей.

Передача накоплений из Пенсионного фонда России внегосударственные фонды дорого обходится россиянам. Смена управляющего стоилагражданам России в прошлом году 55 миллиардов рублей.Часть из огромной суммы, озвученной ПФР, россияне теряютиз-за недостатка терпения. Они теряют инвестиционный доход, спеша поменятьуправляющий фонд. Потери составили около 35 миллиардов.Действующие сегодня правила были приняты в 2015 году. Согласноим, россияне могут сменить пенсионный фонд без потери инвестиционного доходалишь раз в пять лет. При досрочном переходе средстванаправляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию. В результате деньгиидут на другие нужды – например, на выплаты правопреемникам умершихпенсионеров и покрытие возможных убытков страховщиковот инвестирования средств.На начало 2017 года в этом фонде было 41,3 миллиарда рублей.Как пеишет "Коммерсант", только за счет потерь "молчунов"по итогам двух переходных кампаний размер фонда превысит 100 миллиардов.Причина того, что россияне теряют свои деньги – непониманиепринципов перевода, сформулированных слишком сложно для обывателя. И по итогам2018 года потери могут оказаться еще больше, считают эксперты. Во Внешэкономбанке, который управляет средствами "молчунов", уточняют: если никаких изменений не произойдет, то в текущем году при переходе из ПФР в НПФ граждане лишатся инвестиционного дохода сразу за три года.Исправить ситуацию предлагается следующим образом: заявлениео переводе накоплений должно подаваться через Единый портал госуслуг.Специалисты считают, что функционал портала позволяет детально проинформироватьклиента о правилах смены НПФ или управляющей компании – и о возможной потере инвестдоходапри досрочном переходе.