Передача накоплений из Пенсионного фонда России в
негосударственные фонды дорого обходится россиянам. Смена управляющего стоила
гражданам России в прошлом году 55 миллиардов рублей.
Передача накоплений из Пенсионного фонда России в
негосударственные фонды дорого обходится россиянам. Смена управляющего стоила
гражданам России в прошлом году 55 миллиардов рублей.
Часть из огромной суммы, озвученной ПФР, россияне теряют
из-за недостатка терпения. Они теряют инвестиционный доход, спеша поменять
управляющий фонд. Потери составили около 35 миллиардов.
Действующие сегодня правила были приняты в 2015 году. Согласно
им, россияне могут сменить пенсионный фонд без потери инвестиционного дохода
лишь раз в пять лет. При досрочном переходе средства
направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию. В результате деньги
идут на другие нужды – например, на выплаты правопреемникам умерших
пенсионеров и покрытие возможных убытков страховщиков
от инвестирования средств.
На начало 2017 года в этом фонде было 41,3 миллиарда рублей.
Как пеишет "Коммерсант", только за счет потерь "молчунов"
по итогам двух переходных кампаний размер фонда превысит 100 миллиардов.
Причина того, что россияне теряют свои деньги – непонимание
принципов перевода, сформулированных слишком сложно для обывателя. И по итогам
2018 года потери могут оказаться еще больше, считают эксперты. Во Внешэкономбанке, который управляет средствами "молчунов", уточняют: если никаких изменений не произойдет, то в текущем году при переходе из ПФР в НПФ граждане лишатся инвестиционного дохода сразу за три года.
Исправить ситуацию предлагается следующим образом: заявление
о переводе накоплений должно подаваться через Единый портал госуслуг.
Специалисты считают, что функционал портала позволяет детально проинформировать
клиента о правилах смены НПФ или управляющей компании – и о возможной потере инвестдохода
при досрочном переходе.