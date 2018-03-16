Житель Новосибирской области нашел простой способ избавиться
от ревнивой жены. Он стукнул беременную супругу кувалдой, а труп сбросил в
овраг.
Житель Новосибирской области нашел простой способ избавиться
от ревнивой жены. Он стукнул беременную супругу кувалдой, а труп сбросил в
овраг.
Причиной конфликта 20-летнего жителя села Новомошковское
Мошковского района с гражданской женой стала ревность. Парень завел новую
знакомую, супруга об этом вскоре узнала. Последовали сцены ревности.
Бросать свою новую возлюбленную молодой человек не желал. Он
решил избавиться от ревнивицы, разработав для этого план преступления.
Парень заранее
спрятал в безлюдном месте кувалду и перчатки. Однажды, когда пара возвращалась
домой через лес, мужчина достал спрятанную кувалду, которой нанес жене не менее
пяти ударов. Бездыханное тело молодой человек сбросил в овраг и присыпал его
листвой.
Правда открылась, когда родители убитой начали поиски. Когда
дело дошло до полиции, мужчина сразу рассказал о совершенном преступлении.
Позже он показал следователям, где спрятал труп. Парню предъявлено обвинение в
убийстве женщины, "заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности", пишет Life.ru.
Dni.Ru писали о том, как Денис Калинин не вынес упреков тещи в "несерьезной" профессии. Эти слова стали последней каплей, после которой концертный директор DJ Грува набросился на женщину с кулаками.
Теща Дениса Калинина, по его словам, "пилила". Женщина упрекала зятя, что у него "не профессия", а также высказывала предположения, что ее дочь скоро найдет другого мужа. Тело задушенной женщины нашли в квартире Дениса, где он живет с маленькой дочерью и женой. Супруга мужчины работает стюардессой, она в тот день находилась в Пекине. Концертного директора знаменитого диджея задержали по подозрению в убийстве.