Житель Новосибирской области нашел простой способ избавиться от ревнивой жены. Он стукнул беременную супругу кувалдой, а труп сбросил в овраг.

Житель Новосибирской области нашел простой способ избавитьсяот ревнивой жены. Он стукнул беременную супругу кувалдой, а труп сбросил вовраг.Причиной конфликта 20-летнего жителя села НовомошковскоеМошковского района с гражданской женой стала ревность. Парень завел новуюзнакомую, супруга об этом вскоре узнала. Последовали сцены ревности.Бросать свою новую возлюбленную молодой человек не желал. Онрешил избавиться от ревнивицы, разработав для этого план преступления.Парень заранееспрятал в безлюдном месте кувалду и перчатки. Однажды, когда пара возвращаласьдомой через лес, мужчина достал спрятанную кувалду, которой нанес жене не менеепяти ударов. Бездыханное тело молодой человек сбросил в овраг и присыпал еголиствой.Правда открылась, когда родители убитой начали поиски. Когдадело дошло до полиции, мужчина сразу рассказал о совершенном преступлении.Позже он показал следователям, где спрятал труп. Парню предъявлено обвинение вубийстве женщины, "заведомо для виновного находящейся в состояниибеременности", пишет Life.ru.Dni.Ru писали о том, как Денис Калинин не вынес упреков тещи в "несерьезной" профессии. Эти слова стали последней каплей, после которой концертный директор DJ Грува набросился на женщину с кулаками.Теща Дениса Калинина, по его словам, "пилила". Женщина упрекала зятя, что у него "не профессия", а также высказывала предположения, что ее дочь скоро найдет другого мужа. Тело задушенной женщины нашли в квартире Дениса, где он живет с маленькой дочерью и женой. Супруга мужчины работает стюардессой, она в тот день находилась в Пекине. Концертного директора знаменитого диджея задержали по подозрению в убийстве.