Станислав Садальский поделился своими эмоциями после похорон Олега Табакова. Популярный актер признался, что ему больше всех жаль младшего сына легендарного артиста Павла.

Станислав Садальский поделился своими эмоциями после похорон Олега Табакова. Популярный актер признался, что ему больше всех жаль младшего сына легендарного артиста Павла.На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Станислав Садальский обратился к многочисленным подписчикам. "Не судите, да не судимы будете", – написал популярный артист. Далее он высказался о смерти Олега Табакова. "Почему-то больше всего жалко Павла", – признался Садальский."Девочка еще маленькая, а вот Павел узнает цену и дружбе, и лести. Узнает, что такое предательство. Ранее уже были подленькие комментарии в его адрес. И я ему желаю достойно пройти через эти испытания", – высказался Станислав.Артист не оставил без внимания и вдову Олега Табакова, актрису Марину Зудину. "Марина пусть устраивает свою жизнь, ну сейчас об этом говорить рано, тем не менее. Она достойно прожила эти годы с великим актером, ни в чем себя не запятнала. Дай им Бог все это пережить и идти дальше по жизни", – заключил актер.Отметим, что Станислав Садальский был одним из огромного числа отечественных знаменитостей, почтивших накануне, 15 марта, память Олега Табакова в Московском художественном театре. Чтобы отдать дань уважения легендарному актеру, поклонники, друзья и коллеги терпеливо отстояли многочасовую очередь.Напомним, 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали сепсис – заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря – артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа.Легендарного артиста похоронили на Новодевичьем кладбище. Могила актера расположена на Центральной аллее рядом с последними пристанищами Леонида Броневого и Владимира Зельдина.