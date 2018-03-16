Вооруженный монтировкой водитель начал угрожать другому автолюбителю после ДТП. В ответ последний достал пистолет. К счастью, мужчина ограничился лишь предупредительным выстрелом. Все случившееся снял очевидец инцидента.

Конфликт между водителями автомобилей "Нива" и Opel Astra произошел после ДТП. Тогда водитель отечественного авто решил разобраться с владельцем иномарки и вооружился монтировкой. В ответ на это его противник достал травматический пистолет. ЧП снял на телефон случайный очевидец.По информации местных изданий, инцидент произошел около 17:00 в среду, 14 марта, на пересечении улиц Новоузенская и Пугачевская в Октябрьском районе Саратова.Как рассказали очевидцы, Opel "подрезал" отечественное авто, после чего машины столкнулись. В результате водитель "Нивы" достал монтировку и решил проучить своего оппонента. Но это оказалось не так просто, у мужчины в бардачке лежал травматический пистолет."Все в пробке стоят, куда ты лезешь?!" — кричал автолюбитель с монтировкой, не решаясь затеять драку с вооруженным противником.В момент, когда конфликт дошел до точки кипения водитель Opel сделал выстрел в воздух. После этого свидетели ЧП вызвали полицию.Оба агрессора были задержаны, у 33-летнего владельца иномарки изъяли травматический пистолет МР-79-9Т. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.