Депутат Верховной Рады Надежда Савченко снова может попасть в тюрьму, только теперь у себя на Родине. Сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес представление о лишении Савченко депутатской неприкосновенности, задержании и аресте. Такую реакцию вызвало громкое заявление Савченко о том, кто на самом деле в 2014 году привел снайперов на крышу гостиницу Украины, устроивших стрельбу на Майдане.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко снова может попасть в тюрьму, только теперь у себя на Родине. Сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес представление о лишении Савченко депутатской неприкосновенности, задержании и аресте. Такую реакцию вызвало громкое заявление Савченко о том, кто на самом деле в 2014 году привел снайперов на крышу гостиницу Украины, устроивших стрельбу на Майдане.Герой Украины — больше не герой. Символ и знамя новой власти теперь угрожает режиму. Надежда Савченко явилась в СБУ давать показания — ей вменяют подготовку государственного переворота. Но прямо на ступенях здания, куда ее вызвали на допрос — перешла в наступления. И впервые публично заявила, что Майдан 2014 года организован Западом, а нынешнее руководство страны виновно в расстреле людей в центре Киева."Преступления власти начались не сейчас. Оранжевая революция в 2004-м и евромайдан в 2013-м у нас не происходили с подачи России, они происходили с подачи Запада. Расстрелы на майдане, несмотря на то, что люди уже пятый год ждут правду, никогда не будут расследованы. Во время тех событий я лично видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина" Эти люди, которые отдавали приказы, совершали преступления. Они несут всю ответственность", — заявила Савченко.Позже, правда, она скажет, что перепутала главу Верховной рады Парубия с главой комитета по нацбезопаснсоти Сергеем Пашинским.Заявление Савченко о том, что расстрел Майдана в феврале 2014 года был спланирован самими организаторами переворота, подтверждают недавние признания группы грузинских снайперов. Они также называли Пашинского одним из главных координаторов провокации. Именно Пашинский раздавал стрелкам оружие и определял цели.Обвинения, которые звучат из уст верного бойца майдана Савченко, вынуждают киевскую власть срочно искать способ заставить ее замолчать. И пока депутат сидела на допросе, Генеральный прокурор Украины с трибуны Рады уже озвучивал сценарий диверсии, который по его сведению готовилась совершить группа во главе с Савченко. И в случае, если бы план заговорщиков не удалось сорвать, в Верховной раде, если верить Юрию Луценко, разыгралась бы настоящая кровавая драма."У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную. Минометами планировалось обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет", — заявил с трибуны парламента генпрокурор Украины Юрий Луценко.После этих слов Рада единогласно исключила Савченко из комитета по вопросам безопасности и обороны, а на следующей неделе готовится лишить ее и депутатской неприкосновенности, а заодно и звания "героя Украины".Второй, помимо Савченко, фигурант дела о военном перевороте на Украине Владимир Рубан сейчас находится под арестом. Он был задержан неделю назад при попытке вывезти из неподконтрольных Киеву восточных областей целый арсенал оружия, который по мнению следствия как раз и предназначался для диверсий в Раде.